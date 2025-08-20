Už šį veiksmą savo kieme – iki 400 eurų bauda: įspėja visus

Gandrai pamažu skrenda iš Lietuvos, o gyventojai siekia perkelti ar išardyti lizdus.
Kaip elgtis norint perkelti ar išardyti lizdą?
Visos laukinių paukščių rūšys, natūraliai paplitusios Europos Sąjungos valstybių narių europinėje teritorijoje, yra saugomos.
Norint ardyti, perkelti laukinių paukščių lizdus būtina gauti:
- Aplinkos apsaugos agentūros leidimą, jei paukščių rūšis nėra medžiojama;
- Aplinkos apsaugos departamento išvadą, jei paukščių rūšis yra medžiojama.
Leidimas išduodamas tik tuo atveju, jei siekiama vieno iš šių tikslų:
- žmonių sveikatos ir saugos;
- oro saugos;
- siekiant apsaugoti nuo didelės žalos pasėlius, naminius gyvulius, miškus, žuvų išteklius, akvakultūrą ir vandenis;
- dėl floros ir faunos apsaugos.
Aplinkos apsaugos agentūra išduoda leidimus ardyti, perkelti laukinių paukščių lizdus, jei neįmanoma priimti jokio kito alternatyvus sprendimo.
Aplinkos apsaugos departamentas išduoda išvadas apie medžiojamų paukščių gausos reguliavimą ardant jų lizdus teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, pvz.: miestuose, gyvenvietėse.
Kada galima perkelti gandralizdžius?
Gandrų lizdus galima perkelti nuo rugsėjo 1 d. iki kovo 31 d. turint Aplinkos apsaugos agentūros leidimą.
Perkeliant gandralizdį būtina užtikrinti, kad jis būtų perkeltas į kitą vietą, esančią ne toliau nei 100 metrų atstumu nuo pradinės lizdo vietos.
Kaip gauti Aplinkos apsaugos agentūros leidimą perkelti gandralizdžius?
Būtina pateikti rekomenduojamos formos Prašymą gauti leidimą laukinių paukščių gausos reguliavimui, jų lizdų tvarkymui ir ardymui.
Kai gandralizdį norimą perkelti į kito žemės sklypo savininko / valdytojo teritoriją, būtina iš anksto gauti to asmens pritarimą ir jį pateikti kartu su prašymu.
Jei gandralizdis yra ant elektros oro linijos atramos, lizdo perkėlimo darbai turi būti iš anksto suderinti su AB „Energijos skirstymo operatoriumi“ ar kitu atramos savininku ir ši informacija turi būti pateikta kartu su prašymu.
Pasirašytus prašymus galima atsiųsti el. paštu [email protected] (prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuoti el. parašu) arba paštu A. Juozapavičiaus g. 9, 09311, Vilnius (prašymas turi būti pasirašytas jį teikiančio asmens).
Ne ilgiau nei per 30 kalendorinių dienų Aplinkos apsaugos agentūros specialistai patikrins pateikto prašymo duomenis, įvertins atitikimą teisės aktų reikalavimams, parengs leidimo projektą ir, esant būtinybei, suderins su suinteresuotomis institucijomis. Leidimas neišduodamas, jeigu vietovėje, kurioje prašoma leisti reguliuoti paukščių populiacijos gausą perkeliant ar ardant jų lizdus, populiacijos gausa jau sureguliuota arba netikslinga ją reguliuoti.
Pasibaigus Leidimo galiojimo laikui, per 30 kalendorinių dienų, leidimo turėtojas pateikia pasirašytą ataskaitą Aplinkos apsaugos agentūrai apie atliktus lizdų perkėlimo, ardymo veiksmus el. paštu [email protected] (ataskaita turi būti pasirašyta kvalifikuoti el. parašu) arba paštu A. Juozapavičiaus g. 9, 09311, Vilnius (ataskaita turi būti pasirašyta ją teikiančio asmens).
Ataskaitoje nurodomas Asmuo, kuriam išduotas leidimas (fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (telefono ir (arba) fakso numeriai, elektroninio pašto adresas); juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas (telefono ir (arba) fakso numeriai, elektroninio pašto adresas), paimtos rūšys, egzempliorių skaičius, paėmimo būdas, vieta, tvarkyti ir ardyti lizdai, ataskaitos užpildymo data, atsakingas asmuo.
Svarbu!
Gandralizdžius draudžiama perkelti balandžio 1 d. – rugpjūčio 31 d.
Net jei lizdas yra tuščias ir nenaudojamas, jam pašalinti būtinas leidimas iš Aplinkos apsaugos agentūros.
Lizdų perkėlimo darbai atliekami leidimą gavusio asmens lėšomis.
Atsakomybė
Sunaikinus saugomo paukščio lizdą perėjimo metu gresia administracinė atsakomybė pagal Administracinių nusižengimų kodekso 285 straipsnį. Baudos fiziniams asmenims siekia nuo 150 iki 400 eurų, o juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 300 iki 1200 eurų.
Pakartotinio pažeidimo atveju šios sumos padidėja atitinkamai iki 600 ir 2000 eurų. Jeigu lizdas sunaikinamas saugomoje teritorijoje – draustinyje, parke ar „Natura 2000“ teritorijoje – baudos gali siekti iki 1000 eurų fiziniams asmenims ir iki 3000 eurų juridinių asmenų atstovams.
Sunaikinus medžiojamojo paukščio lizdą, taikomos baudos pagal Administracinių nusižengimų kodekso 303 straipsnį. Bauda fiziniams asmenims siekia nuo 50 iki 500 eurų, juridinių asmenų vadovams – nuo 150 iki 1500 eurų. Už pakartotinį pažeidimą ar veiklą saugomose teritorijose baudos gali padidėti iki 1500 eurų fiziniams asmenims ir iki 2000 eurų juridinių asmenų atsakingiems asmenims.
Be to, apskaičiuojama gamtai padaryta žala, o pažeidimui naudotos priemonės gali būti konfiskuotos.
Šaltinis: Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos
