Unikauskas atskleidė tiesą apie obuolių actą: kiti to nežino

Anksčiau rodytoje laidoje „Kviečiame daktarą“ LSMU vidaus ligų klinikos gydytojas, profesorius A. Unikauskas buvo sulaukęs žiūrovės klausimo: „Kiek kartų per dieną per dieną galima vartoti obuolių actą?“
Atsakydamas į jį, profesorius išvardino net 5 teiginius, kurie nurodo šio produkto naudą.
Obuolių acte randama naudingų medžiagų
Atsakydamas į šį klausimą profesorius teigė, kad pirmiausia reikia išsiaiškinti, kas tas obuolių actas – maistas ar vaistas? Tačiau prieš atsakydamas į Marijos klausimą, profesorius pateikia kelis faktus apie obuolių acto naudą pasiremdamas moksliniais straipsniais.
Pirmoji nauda. Obuolių actas turi polifenolių, kitaip sakant, antioksidantų, kurie organizme mažina uždegimus.
„Tai – nuostabu. Ypač didelę obuolių acto naudą galima gauti tuomet, jei laikomasi protarpinio badavimo ir nevalgoma 16-18 valandų. Tokiu atveju labai naudinga pamaitinti žarnyno bakterijas su obuolių actu, nes obuolių actas praktiškai yra fermentuotas maistas, o ne vaistas.
Pamaitinus gerąsias bakterijos jos už tai atsilygina: geriau suvaldo blogąsias, padeda gaminti įvairias medžiagas, dalyvauja dopamino, serotonino, vitamino B grupės gamyboje ir t. t.“
Antroji nauda, pasak profesoriaus, ta, kad obuolių actas žudo blogąsias žarnyno bakterijas:
„Atliktas tyrimas parodė, kad obuolių actas nužudo blogąsias žarnyno bakterijas: E. coli ir auksinį stafilokoką. O tai yra dar papildomas pliusas į mūsų žarnyno mikrobiomos sveikatą.“
Obuolių acto naudos – organizmas padėkos
Trečioji obuolių acto nauda yra susijusi su insulino reguliacija kraujyje. Prof. A. Unikauskas pristatydamas atliktą tyrimą paaiškino, kad buvo išaiškinta, jog išgėrus obuolių acto likus valandai iki valgio ypatingai turinčio daug angliavandenių, padidėja insulino jautrumas, o tuomet yra užkertamas kelias ženkliam cukraus kiekio kraujyje padidėjimui.
„Aišku, jis padidėja, bet ne tiek. Be to, egzistuoja toks „aušros fenomenas“. Ką tai reiškia? Daugumai žmonių ryte padidėja cukraus kiekis kraujyje, tad jeigu prieš eidami miegoti išgersite obuolių acto, ryte cukraus kiekis padidės mažiau“, – pridūrė.
Kitas, mokslu paremtas, teiginys, apibūdinantis obuolių acto naudą organizmui, yra susijęs su sotumo jausmu. Pasirodo, kad pavartojus obuolių acto greičiau ateina sotumo jausmas, mažėja tikimybė stipriai persivalgyti.
„Ir dar vienas tyrimas, kuris truko 12 savaičių, parodė, kad dalyviams, kurie dalyvavo tyrime, pamažėjo liemens apimtis bei trigliceridų kiekis kraujyje, kurį pakeitė padidėjęs gerojo cholesterolio kiekis“, – tąkart aiškino profesorius.
Primena vartoti saikingai
Taigi pabaigai atsakant į galutinai į klausimą, kiek galima vartoti obuolių acto, gydytojas nurodė:
„Kadangi obuolių actas yra maistas, tad kaip ir bet kokio maisto jo neturėtume vartoti per daug. Obuolių actą galima išgerti ryte, per pietus, vakare ir nebus jokių problemų.
Įdomus pastebėjimas – nurodoma, kad reikėtų gerti du arbatinius šaukštelius vienai porcijai, tačiau obuolių actą galima ne tik gerti skiedžiant vandeniu, bet ir jo pašlakstyti ant maisto ir taip jį pagardinti.“
Daugiau naudingų patarimų – vaizdo įraše straipsnio pradžioje.
