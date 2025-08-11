Turguje jau pasirodė baravykai: štai kiek kainuoja

Dingęs mašinų srautas į kaimyninę Lenkiją, ne tas mėnulis, grybautojai pučia, o kaimo žmonės pasišovę javus kulti, žmonės į turgų važiuoja tik svarbiais reikalais.
Šlapi grūdai ūkininkus gali palikti ir be kelnių
„Žiūrėkit, kokių gražių šiemečių kviečių atvežiau – sausi, geltoni kaip auksas, net mano uošvio kviečiai prastesni“, – atvirauja grūdų prekeivis Tautvydas, maišas (50 kg) šviežių kviečių – 12 eurų.
Ne visiems pavyksta sausai nusikulti. Turguje kalbama, kad Šeštokų grūdų supirkimo punkte, supirkus daugiau šlapių grūdų, nuo antradienio tris dienas budėjo dvi gaisrininkų mašinos, kad tik kaistantys javai neužsidegtų.
Pasak žemdirbių, palankiausi orai Šakių krašto ūkininkams, dieną naktį barškina javus.
Beje, parduodant itin drėgnus grūdus, nieko negausi, menkos kainos, ūkininkai gali likti ir be kelnių.
Turguje paklausūs pernykščiai grūdai. Jų atvežė Jiezno krašto žemdirbiai Valė ir Virginijus Kupčiūnai.
„Valom aruodus, atvežėm užsilikusius kviečius, dar bus vienam kartui“, – kalbėjo Virginijus, maišas (50 kg) senų kviečių – 13 eurų.
Jiezniškių paskutinius grūdus pasičiupo alytiškis Jonas, nuvežė į tėviškę prie Alovės, lesins vištas.
Pirkėjai iškart apsiuostė, kur geri grūdai – septintą ryto grūdų turgus buvo kaip iššluotas.
„Miežių – nebuvo, rugių, avižų – taip pat, tik kukurūzai, 40 kg 18, skaldytų –19 eurų, ir sumalti lesalai. Praeitą šeštadienį daugiau buvo žmonių, daugiau surinkau muito, ko norėti, darbymetis“, – aiškino turgaus šeimininkas Gintas Sabonis.
Dirvai pagerinti, aktualu ypač sodininkams, buvo nevalytų garstyčių, kilogramas 1,5 euro.
Kaniūkuose greitai išpirko ir dedeklių vištaites Keturių mėnesių raibės ir molinukės – 11 eurų, tik padulkėjo. Buvo ir gaidelių – ta pati kaina.
Senovinių dedeklių vištų viščiukai – po 3 eurus. Jų šeimininkas buvo atvežęs ir žuvyčių – vijūnukų ir lynukų, 1–2 eurai, plačiažnyplių vėžių – 1 euras, mažesni – pigesni. Turėjo ir paštinių balandžių – pora 25 eurai.
Vienintelis turguje medžio meistras alytiškis Alvydas Černiauskas. Jo dailūs kirvakočiai – 3, dalgiakočiai – 10, sūrių spaustuvas –18, pintinė – 9, beržinė šluota – 4 eurai. Alvydo Černiausko prekės populiarios, žmonės perka ir ačiū pasako.
Turgeliuose karaliauja šilauogės, jau raudonuoja ir bruknės
Alytaus centrinis Jotvingių turgelis lankytojus pasitinka gėlėmis – prie vartų šeimininkauja gėlininkės Altrūda ir Danutė. Įsiminiau du pavadinimus – pūstatauriai ir membretės. Kitąkart paklausdamas, kiek kas kainuoja, galėsiu savo „žiniomis“ ir aš nustebinti.
Ne baravykų metas, bet turguje vėl įsitaisė pivašiūniškis grybautojas Petras Grigaravičius. Rinko baravykus Pavašiūnų miške, užtiko ir žvynabudžių. Indelis (800 g) baravykų – 10, lėkštės dydžio žvynabudė – 3, mažesnės – po 1 eurą.
Pastebėjau, grybautojai perpjauna didesnių baravykų kotus pusiau, įpjauna ir galvas – žiūri ir pirkėjai ar nėra kirmėlaičių.
Indelis didesnių voveraičių – 2, smulkesnių – 2,5 euro.
Jotvingių turgus kvepėjo alyviniais obuoliais – didžiausia retenybė, nes Dzūkijos sodai labai nukentėjo nuo šalnų. Jų turėjo Miroslavo seniūnijos ūkininkai Eimantas ir Gabija kilogramas 2 eurai.
Retenybė obuoliai ir Jazminų turguje. Saldžiarūgščių atvežė Laima Stolienė. Kilogramas gražiausių – 1,5, nedidelių – 1 euras.
Turgeliuose karaliauja šilauogės, kilogramas 6 eurai. Litras bruknių – 10, mėlynių – 8–9 eurai.
Kilogramo bulvių kaina sukasi apie 80 centų, iki 1 euro, agurkų – 2,5, pomidorų – iki 3 –3,2 euro.
Lilija Stadulytė iš Balbieriškio gimtadienio išvakarėse Jazminų turguje sau pasidovanojo pintinę. Ta proga alytiškis pynėjas Petras Sabaitis už pintinę paėmė 1 mažiau – 9 eurus.
Jazminų turguje anūkams dovanų pripirko alytiškis Aloyzas Jaciunskas. Nusižiūrėjo ir sau, ir žmonai Nijolei puokštę linų – su Vidzgirio bažnyčios choru rugpjūčio 16-ąją važiuos giedoti į Žolinės atlaidus Pivašiūnuose.
Puokštė linų – 5 eurai. Tinka puokštėms ir gėlės, ir javų varpos. Su malda atsidusime ir vasaros nėra, kaip nebūta.
Teksto autorius: Jurgis Kochanskas
