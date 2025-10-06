Kalendorius
Spalio 6 d., pirmadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Tokio siaubo ligoninėje slaugytoja nesitikėjo: atvežus pacientę prasidėjo tikras košmaras

2025-10-06 12:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-06 12:20

Sucha Beskidzka (Lenkija) ligoninėje įvyko pavojingas incidentas. Greitosios pagalbos automobiliu atvežta neblaivi pacientė užpuolė medicinos personalą.

Ligoninė (Fotodiena/ Viltė Domkutė)

Sucha Beskidzka (Lenkija) ligoninėje įvyko pavojingas incidentas. Greitosios pagalbos automobiliu atvežta neblaivi pacientė užpuolė medicinos personalą.

REKLAMA
2

Labiausiai nukentėjo slaugytoja, kuri po įvykio buvo nuvežta medicininei apžiūrai. Policija pradėjo tyrimą, rašoma fakt.pl.

Pasak RMF FM, agresyvi pacientė sugriebė slaugytoją už plaukų ir trenkė jos galvą į grindis. Dėl šio išpuolio policijai teko įsikišti ir sutramdyti užpuolikę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Slaugytojos užpuolimas

Užpuolusi moteris buvo pristatyta į blaivinimo centrą, o teisėsauga aiškinasi incidento aplinkybes.

Agresijos atvejai prieš medicinos personalą tampa vis dažnesni Lenkijos sveikatos priežiūros įstaigose.

 

Sucha Beskidzka ligoninės vadovybė kol kas situacijos nekomentuoja.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų