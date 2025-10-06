Tokio siaubo ligoninėje slaugytoja nesitikėjo: atvežus pacientę prasidėjo tikras košmaras

Labiausiai nukentėjo slaugytoja, kuri po įvykio buvo nuvežta medicininei apžiūrai. Policija pradėjo tyrimą, rašoma fakt.pl.
Pasak RMF FM, agresyvi pacientė sugriebė slaugytoją už plaukų ir trenkė jos galvą į grindis. Dėl šio išpuolio policijai teko įsikišti ir sutramdyti užpuolikę.
Slaugytojos užpuolimas
Užpuolusi moteris buvo pristatyta į blaivinimo centrą, o teisėsauga aiškinasi incidento aplinkybes.
Agresijos atvejai prieš medicinos personalą tampa vis dažnesni Lenkijos sveikatos priežiūros įstaigose.
Sucha Beskidzka ligoninės vadovybė kol kas situacijos nekomentuoja.
