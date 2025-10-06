Klaipėdos ligoninėje mirė galimai alkoholiu apsinuodijęs vyras

Kaip pranešė Policijos departamentas, sekmadienį 17.17 val. į Klaipėdos ligoninę iš Klaipėdos, Taikos prospekto, buvo pristatytas ir dėl galimai apsinuodijimo alkoholiu paguldytas apie 70 metų amžiaus nenustatytos tapatybės vyriškis.
Tos pačios dienos vakarą, 19.23 val., jis ligoninėje mirė.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
