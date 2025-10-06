Kalendorius
Spalio 6 d., pirmadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Klaipėdos ligoninėje mirė galimai alkoholiu apsinuodijęs vyras

2025-10-06 08:18 / šaltinis: ELTA
2025-10-06 08:18

Klaipėdos medikams nepavyko išgelbėti galimai alkoholiu apsinuodijusio garbaus amžiaus vyro – jis mirė vos po dviejų valandų, kai pateko į ligoninę.

KUL filialas „Klaipėdos ligoninė“ (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

Klaipėdos medikams nepavyko išgelbėti galimai alkoholiu apsinuodijusio garbaus amžiaus vyro – jis mirė vos po dviejų valandų, kai pateko į ligoninę.

REKLAMA
0

Kaip pranešė Policijos departamentas, sekmadienį 17.17 val. į Klaipėdos ligoninę iš Klaipėdos, Taikos prospekto, buvo pristatytas ir dėl galimai apsinuodijimo alkoholiu paguldytas apie 70 metų amžiaus nenustatytos tapatybės vyriškis.

Tos pačios dienos vakarą, 19.23 val., jis ligoninėje mirė. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų