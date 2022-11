Tekstilės konteinerių radiniai stebina – tenka organizuoti ir daiktų gelbėjimo operacijas

„Ecoservice“ tekstilės rūšiavimo verslo direktorius Konstantinas Gurinas pasakoja, kad komandai yra tekę organizuoti gelbėjimo operaciją per klaidą konteineryje paliktiems naujiems kalnų batams, dažnai kreipiasi ir vyrai, kurių spintas savavališkai ištuština žmonos, o tokie radiniai, kaip raktai, dokumentai – kasdienybė.

Pratęsia tekstilės gyvenimą

Į Vilniuje įsikūrusį tekstilės rūšiavimo centrą atkeliauja visa „Ecoservice“ aptarnavimo teritorijose surinkta tekstilė. Centro veiklos tikslas – prailginti tekstilės gyvenimo laiką ruošiant ją antriniam panaudojimui. Per pirmuosius veiklos metus centre išrūšiuota virš 2900 tonų tekstilės gaminių. Surinkti drabužiai, avalynė, namų apyvokos tekstilė suskirstoma į beveik šimtą kategorijų pagal medžiagiškumą, sezoną, paskirtį.

„Jau vienerius metus sėkmingai padedame nebenaudojamai tekstilei išvengti sąvartynų – juos rūšiuojame ir paruošiame antriniam panaudojimui arba perdirbimui. Nors tekstilę žmonės rūšiuoja vis geriau, pasitaiko, kad specialiuose konteineriuose atsiduria buitinių atliekų, kurios drabužius užteršia. Taip pat bent kartą per savaitę sulaukiame skambučių, kai žmonės tikisi atgauti daiktus, kurie tekstilės konteineryje atsidūrė per klaidą“, – dalijasi K. Gurinas.

REKLAMA

Į tekstilės rūšiavimo konteinerius turėtų keliauti tik tvarkingi, nesuplyšę, švarūs drabužiai, avalynė poromis, diržai, rankinės, kuprinės, patalynės užvalkalai. Prieš paliekant tekstilės gaminius tam skirtuose konteineriuose, reikėtų įvertinti, ar patys dar tokią naudotumėte, o taip pat sudėti ją į maišelius ir tvirtai užrišti, kad tekstilė išliktų švari.

Kaip atgauti daiktus?

Tekstilės rūšiavimo centras padeda nešvaistyti žaliavų, mažinti atliekų kiekį sąvartynuose, suteikti tekstilės gaminiams antrą gyvenimą ir taip prailginti jų naudojimo trukmę. Įprastai žmonės tekstilės gaminius konteineriuose palieka po spintų ir spintelių tvarkymosi, sukaupus didesnį tekstilės kiekį. Pasitaiko ir situacijų, kai per neatidumą tekstilės konteineriuose atsiduria dar reikalingi, vertingi daiktai.

REKLAMA

REKLAMA

„Bent kartą per savaitę sulaukiame skambučio su prašymu padėti atgauti daiktus, kurie tekstilės konteineryje atsirado per klaidą. Pasitaiko, kad žmogaus mėgstamą drabužį į konteinerį atneša šeimos nariai arba žmogus atsimena, kad kišenėse liko automobilio raktai, svarbūs dokumentai. Visais atvejais stengiamės padėti, tačiau labai svarbu kreiptis kaip galima anksčiau, kol tekstilės konteineris dar nėra ištuštintas. Tolimesniuose etapuose, kai tekstilė jau išvežta į rūšiavimo centrą, juo labiau jau ir išrūšiuota bei supakuota, surasti reikiamus daiktus būna per vėlu“, – pasakoja K. Gurinas.

Jei gyventojas dėl prarasto daikto kreipiasi, kol konteineris dar neištuštintas, yra galimybė jį surasti ir atgauti konteinerio aptarnavimo metu. Buvę atvejų, kai žmonės sau brangių daiktų atvyko ieškoti net į patį tekstilės rūšiavimo centrą

Vieną vakarą su įmonės darbuotojais susisiekė susijaudinusi mama, kuri paauglei dukrai nupirko turistinį inventorių kelionei į kalnus, ir būtent jis, o ne šalia stovėjęs maišas su nebereikalingais rūbais, buvo nuneštas į tekstilės konteinerį. K. Gurinas pasakoja, kaip kitą rytą darbuotojai vyko atrakinti tekstilės konteinerio, kad daiktai būtų surasti ir dukra popiet galėtų išvykti į suplanuotą kelionę.

REKLAMA

REKLAMA

Kaip išvengti paieškų?

Suklydus ir tekstilės konteineryje palikus dar reikalingus daiktus, juos atgauti pavyksta ne visada. K. Gurinas dalijasi įsimintina situacija, kai vienos ambasados darbuotojo daiktai buvo nunešti į tekstilės konteinerį, nes kartu gyvenęs kolega pamanė, kad jis jau išvyko iš Lietuvos ir namuose paliko tik nereikalingus daiktus. Buvo praėjusios jau kelios savaitės, todėl į tekstilės rūšiavimo centrą ieškoti prarastų daiktų atvyko nemaža ambasados delegacija. Deja, dalies brangių daiktų „paieškos būriui“ rasti jau nepavyko.

„Per klaidą paliktų daiktų paieškos trikdo darbus, užima laiko ir sukelia nemalonių emocijų, todėl ruošiant tekstilę į rūšiavimo konteinerį rekomenduojame laikytis kelių paprastų taisyklių, kurios padės to išvengti. Atrinkdami drabužius į tekstilės konteinerį atidžiai patikrinkite visas kišenes ir įsitikinkite, kad jose neliko vertingų daiktų. Taip pat pasirūpinkite, kad nereikalingi drabužiai iki jų gabenimo į konteinerį būtų supakuoti į maišelius ir laikomi atskirai – taip jie nesusimaišys su dar nešiojamais ir mėgstamais rūbais, neatsidurs prie skirtų išmesti“, – pataria K. Gurinas.

Į tekstilės konteinerį išmetami drabužiai turėtų būti sudėti į maišelius ir sandariai užrišti, kad konteineryje jie nesudrėktų ar nebūtų sutepti netinkamomis atliekomis. Kaupiant tekstilę ilgesnį laiką, prieš užrišant maišelį rekomenduojama dar kartą peržiūrėti ir įsitikinti, kad visa tekstilė tikrai yra nereikalinga, o kišenėse ar rankinėse neliko raktų, dokumentų, pinigų ar kitų vertingų daiktų.