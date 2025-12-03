Su metalo detektoriumi vaikščiojęs vyras aptiko neregėtą radinį: paieškos atsipirko su kaupu

Vietinis metalo detektorininkas, turintis daugiau nei 300 istorinių monetų kolekciją, aptiko neeilinį radinį – 1782 m. kaldintą sidabrinę ispanišką vieno realo monetą, rašo foxnews.com.
XVIII amžiaus paslaptis pakrantėje
Nantaketo pietinėje pakrantėje neseniai buvo rasta įspūdinga 1782 m. sidabrinė vieno realo vertės ispaniška moneta (realas Ispanijoje buvo pagrindinė sidabrinė valiuta, naudojama iki XVIII–XIX a.) Ją aptiko vietinis lobių ieškotojas Travisas Nicholsas, apie kurį spalio 9 d. pranešė „Nantucket Inquirer and Mirror“.
Nicholsas bendruomenėje žinomas kaip žmogus, dažnai padedantis kitiems surasti paplūdimiuose pamestus papuošalus ar metalinius daiktus. Tačiau jo tikrasis pomėgis visada buvo istorinės monetos – savo privačioje kolekcijoje jis turi daugiau nei 300 egzempliorių.
Kalbėdamas su vietiniu leidiniu, Nicholsas apibūdino šį radinį kaip ypatingą: „Tai buvo nuostabus jausmas.“
Jis pasakojo, kad yra grąžinęs ir kur kas vertingesnių rastų daiktų: „Ar grąžinti surastą 23 tūkst. eurų vertės žiedą yra svarbu ir teisinga? Žinoma, taip.“
Tačiau, kaip pats prisipažįsta, rasti 28 eurų vertą sidabrinę monetą jam yra palaimos viršūnė. Nicholsas mano, kad pagal žymėjimus ši moneta buvo nukaldinta Meksiko mieste.
Kaip moneta pasiekė Nantaketą?
Nors radinys ir atrodo senas, Nicholsas sako, kad tai, ko gero, net viena seniausių monetų šioje saloje – kiti metalo detektorininkai čia yra radę egzempliorių, siekiančių XVII amžiaus vidurį.
„Ši moneta atkeliavo iš Meksiko miesto, kažkaip atplaukė į Naująją Angliją, o po to – tikriausiai – dar vienu laivu pateko į Nantaketą“, – svarstė jis.
Toje vietoje Nicholsas anksčiau buvo radęs istorinį pensą – įdomiausia, kad moneta buvo perkirpta, sumažinant jos vertę perpus.
„Įsivaizduokite, kad kadaise čia, Nantakete, net vieno penso buvo per daug“, – šyptelėjo detektorių entuziastas.
Dabar jis planuoja tyrinėti šią teritoriją dar nuodugniau: „Tai populiari paplūdimio vieta. Tiesiog privalau sužinoti, ką dar ten galima rasti.“
Reti radiniai visoje Europoje
Nicholsas su šiuo retu radiniu prisijungia prie gausėjančio metalo detektorių entuziastų būrio, šiemet radusių itin vertingų monetų.
Rumunijoje metalo detektorininkas Mariusas Mangeacas gegužę aptiko 1 469 senovės Romos monetas, o praeitą vasarą draugų grupė Lenkijoje, ieškodama vokiečių V-2 raketų liekanų, aptiko puodus su monetomis ir šimtais gramų aukso.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.