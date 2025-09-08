Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Sostinėje praūžus Vilniaus dienoms gyventojas pakraupo: „Nėra normalu"

2025-09-08 16:15 / šaltinis: Made In Vilnius
2025-09-08 16:15

Į MadeinVilnius.lt redakciją kreipėsi vilnietis, pasipiktinęs, kad per savaitgalį vykusias „Vilniaus dienas“ surengtas lazerių šou paliko ne tik įspūdžių, bet ir rimtų klausimų dėl triukšmo.

Triukšmas nuo Lazerių šou papiktino gyventoją (Nuotr. 123rf.com, Karolio Bingelio nuotr.)
61

6

Anot jo, renginio muzika skambėjo iki beveik pirmos valandos nakties ir buvo girdima ne tik miesto centre.

Vilniaus dienos 2025: „ba.“ ir Evgenya Redko koncertas
(61 nuotr.)
(61 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vilniaus dienos 2025: „ba.“ ir Evgenya Redko koncertas

Pasipiktino girdimu triukšmu

„Gyvenu Baltupiuose ir net su uždarytais langais girdėjau sklindančią muziką, nenustebčiau, jei ji buvo girdima ir Jeruzalėje, kas reikštų, kad juos tikrai girdėjo visa centrinė miesto dalis ir miegamieji rajonai į šiaurinę Vilniaus pusę“, – teigė gyventojas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jo nuomone, renginio laikas buvo parinktas netinkamai: „Nėra normalu, kad dešimtys tūkstančių žmonių turi klausytis „bumčikų“, nors įstatymas sako, kad Lietuvoje ramybės laikas yra nuo 22:00.

Tad renginys, kuris startuoja 23 val. ir trunka iki 00:30, akivaizdžiai pažeidžia nustatytą viešosios rimties reglamentavimą – įdomu, kas už tai atsako ir ką daryti gyventojui? – skambinti policijai?“

Vilnietis sako, kad renginys galėjo būti organizuotas ir kitaip – atsižvelgiant į gyventojų poilsio laiką.

„Saulė šiuo metu leidžiasi apie 20 val., tad jei organizatoriai būtų pradėję renginį 21 val. ir baigę iki 23 val., tai, manau, būtų kompromisas, atsižvelgiantis į visų interesus. Tačiau buvo pasirinkta startuoti 23 val. ir paskutinį pasirodymą rodyti 00:30.

Kitaip tariant, iki pusės pirmos nakties vilniečiai buvo priversti klausytis „bumčikų“, vietoje to, kad galėtų ramiai miegoti“, – piktinosi skaitytojas.

Anot jo, toks organizatorių sprendimas rodo „elementaraus sveiko proto stoką ir nekompetenciją“.

Jis taip pat pridūrė, kad gyvenimas mieste nereiškia nuolatinio gyvenimo triukšme: „Šventės turi vykti, to niekas neneigia, bet jos turi būti organizuojamos atsakingai, su pagarba gyventojams ir jų poilsio laikui.“

