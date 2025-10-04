„Barcelona“ prarado N.Laprovittolą

Klubas paskelbė, kad Nicolasas Laprovittola patyrė dešiniosios kojos kirkšnies traumą, tad negalės žaisti tris savaites.
35 metų 190 cm ūgio argentinietis Eurolygoje startavo su 10,5 taško, 1 atkovoto kamuolio, 6 rezultatyvių perdavimų ir 13 naudingumo balų vidurkiais per 17 minučių.
Spalio 23 dieną „Barcelona“ Eurolygos rungtynėse namuose priims Kauno „Žalgirį“.
