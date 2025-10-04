Kalendorius
Eurolyga

„Barcelona“ prarado N.Laprovittolą

2025-10-04 20:33 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-04 20:33

Barselonos „Barcelona“ komanda dėl traumos prarado gynėją.

N.Laprovittola nežais tris savaites

Barselonos „Barcelona" komanda dėl traumos prarado gynėją.

0

Klubas paskelbė, kad Nicolasas Laprovittola patyrė dešiniosios kojos kirkšnies traumą, tad negalės žaisti tris savaites.

35 metų 190 cm ūgio argentinietis Eurolygoje startavo su 10,5 taško, 1 atkovoto kamuolio, 6 rezultatyvių perdavimų ir 13 naudingumo balų vidurkiais per 17 minučių.

Spalio 23 dieną „Barcelona“ Eurolygos rungtynėse namuose priims Kauno „Žalgirį“.

