Smogs nauja magnetinė audra: 1 dieną apsibraukite raudonai

Prognozėse numatoma, kad geomagnetinės audros sulauksime jau rytoj, tačiau ji ilgai netruks.
Artinasi magnetinė audra – pasižymėkite šią dieną
Meteoagent.com duomenimis, šiandien, rugsėjo 5 dieną, magnetinio lauko aktyvumas bus itin žemas, sieks vos 0,8 balus.
Tačiau jau rytoj, rugsėjo 6-ąją, aktyvumas šoktels iki 5 balų, o tai traktuojama kaip vidutinė geomagnetinė audra.
Sekmadienis, rugsėjo 7 d., numatomas jau ramesnis, prognozuojama, kad aktyvumas sieks 3,7 balus.
Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinės vandenynų ir atmosferos tyrimų administracijos (NOAA) artimiausių trijų dienų prognozėje nurodoma, kad aktyvumas ims kilti jau šiandien artėjant vidurnakčiui.
Šiandien, penktadienį, dieną aktyvumas laikysis ties 2,33–2,67 balais, tačiau vėliau ims kilti ir galiausiai pasieks 4,67 balus.
Rytoj po vidurnakčio aktyvumas bus 5 balai, vėliau mažės iki 4–4,67 balų, o dienos metu svyruos nuo 2,33 iki 3,33 balų.
Sekmadienį aktyvumas aukščiausiai pasieks 3,67 balus, mažiausiai – 2,33.
Magnetinių audrų poveikis
Anksčiau naujienų portalui tv3.lt Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Aplinkos ir darbo medicinos katedros docentas dr. Vidmantas Vaičiulis papasakojo apie magnetinių audrų poveikį sveikatai ir kam saugotis magnetinių audrų reikėtų labiausiai.
Pasak jo, dažniausiai geomagnetinių audrų metu pastebimas poveikis centrinei nervų sistemai, sergantiems epilepsija gali padažnėti epilepsijos priepuoliai, gali pasireikšti migrenos priepuoliai.
„Taip pat gali padidėti nervinė įtampa, dirglumas, susidarius tokioms aplinkybėms net ir smulkmena, į kurią anksčiau žmogus nesureaguodavo, gali išvesti iš kantrybės.
Gali pasireikšti galvos svaigimas, miego sutrikimai taip pat labai dažni, kas vėlgi padidina irzlumo tikimybę. Būdingas ir nuovargis, kiti panašūs pojūčiai“, – teigė specialistas.
Vyresnio amžiaus asmenims gali pasireikšti ar sustiprėti ir sąnarių skausmai. Moksliškai įrodyta ir tai, kad geomagnetinių audrų metu didėja insulto ir miokardo infarkto rizika:
„Yra nustatyta, kad rizika patirti insultą geomagnetinių audrų metu, dieną prieš geomagnetines audras arba dieną po jų padidėja 19 proc. Labai panašiai ir su infarktais. Mūsų Lietuvoje atliktų tyrimų duomenys rodo apie 20 proc. didesnę riziką, pasaulinėje literatūroje nurodoma net iki 27 proc. didesnė rizika.“
Kaip naujienų portalui tv3.lt anksčiau teigė šeimos gydytojas Irmantas Aleksa, „jeigu balai siekia 3, tai saulės magnetinis laukas yra normalus, jeigu 4-5, tai yra jau riba, o jeigu skaičiai didesni, reikėtų sunerimti. Paprastai žmonės ateina vedini psichogeninių skundų, padidėjusiu kraujospūdžiu, galvos skausmų ir paūmėjusios migrenos“.
I. Aleksos teigimu, magnetinės audros dažniausiai paveikia kraujagysles – jos susitraukinėja, atsipalaiduoja, jose jaučiama padidėjusi įtampa: „Tai gali būti siejama su stresu, nervingumu, didėja kraujospūdis.“
„Aš visada rekomenduoju stebėti savo būklę prieš audrą, per ją ir po įvykio. Būklę būtina prižiūrėti ne vien saulės magnetinių audrų metu.
Vis tik, pastebime, kad pacientams tikrai atsiranda prieširdžių virpėjimai. Juo visada būtina reaguoti, kreiptis į gydymo įstaigą“, – taip pat pridūrė jis.
Didesnė rizika susidurti su magnetinių audrų poveikiu kyla ir turintiems antsvorio, vyresnio amžiaus asmenims, taip pat turintiems psichologinių problemų.
Prasidėjus magnetinėms audroms, galite pajusti šiuos simptomus:
- galvos svaigimas;
- galvos skausmas;
- pykinimas;
- aukštas kraujospūdis ir karščiavimas;
- stiprus silpnumas;
- didelis mieguistumas;
- raumenų ir sąnarių skausmas;
- dirglumas;
- lėtinių ligų paūmėjimas.
Kaip saugotis magnetinių audrų poveikio?
Anksčiau naujienų portalui tv3.lt apie magnetinių audrų poveikį bei kaip jo saugotis pasakojo Lietuvos bendrosios praktikos (šeimos) gydytojų asociacijos prezidentas prof. habil. dr. Julius Kalibatas.
Štai jo atsakymas apie tai, kaip apsisaugoti nuo magnetinių audrų poveikio: „Dažnai pacientai klausia šeimos gydytojų, kaip apsisaugoti nuo geomagnetinių audrų poveikio. Matyt, pilnai apsisaugoti yra sudėtinga, bet padėti savo organizmui tikrai galima.
Visų pirma, krešulių susidarymo tokios profilaktinės priemonės, kaip pakankamas skysčių vartojimas, vengimas alkoholinių gėrimų, kavos, nereikalingų kelionių atsisakymas, ribojimas fizinių darbų bei buvimo karštoje aplinkoje.
Patartina lengva mankšta, pasivaikščiojimas miške. Kai kas siūlo geomagnetinių audrų piko metu išgerti kasdien po 100 mg aspirino, aišku, jei nevartojate kitų kraują skystinančių vaistų.“
Taip pat mokslininkai siūlo gerti daugiau vandens ir sumažinti suvartojamos druskos kiekį, nes druska sulaiko skysčius organizme ir dėl to padidėja kraujospūdis.
Pablogėjus savijautai dėl magnetinės audros poveikio gali padidėti ne tik kraujospūdis ar sumažėti darbingumas, tačiau ir paūmėti nerimas, lėtinės ligos ar net alergijos.
Be to, norint jaustis geriau ir apsaugoti sveikatą, vyraujant magnetinėms audroms patariama valgyti mažiau greito, riebaus, kepto, sūraus ar aštraus maisto. Vietoj to raginama valgyti daugiau vaisių ir daržovių.
Taip pat patariama atsisakyti žalingų įpročių – nerūkyti, nevartoti alkoholio, be to, rekomenduojama atsisakyti kavos, ją geriau keiskite žaliąja ar žolelių arbata.
Nepamirškite daugiau mankštintis, vaikščioti – fizinė veikla padeda jaustis geriau, tačiau nesiimkite itin intensyvaus sporto. Reguliariai išsivėdinkite patalpas, ypač miegamąjį ir stenkitės eiti miegoti tuo pačiu metu, kad tinkamai pailsėtumėte.
