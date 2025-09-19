Smogs didysis Saulės užtemimas: štai kada įvyks

Naujienų portalo tv3.lt skaitytojams apie Saulės užtemimą sutiko papasakoti astrologė ir būrėja Vaiva Budraitytė.
Ji atskleidė, kad šių metų Mėnulio ir Saulės užtemimai yra vieni sunkiausių per pastarąjį 7-9 metų periodą, dėl to įspėjo šiam laikui nusiteikti.
Kaip kiekvieną paveiks Saulės užtemimas?
Pirmiausia, V. Budraitytė paaiškino, kokią reikšmę turi Mėnulio ir Saulės užtemimai. Pasak jos, tai sudėtingesnį laiką žymintys astronominiai reiškiniai, o laikas tarp jų vadinamas „užtemimų koridoriumi“.
Įprastai šis periodas pasižymi padidėjusia įtampa, nervingumu, konfliktiškumu, o ypač stipriai šie reiškiniai veikia tas vietas, kuriose yra gerai matomi.
„Ypač nepalankus periodas yra Saulės užtemimo metu, rugsėjo 21 dieną. Gera žinia, kad Lietuvoje to užtemimo nestebėsime, tad poveikis nebus toks stiprus“, – ramino ji.
Vis tik pernelyg nudžiugti nereikėtų, nes, anot astrologės, jautresni žmonės pajus padidėjusį kovingumą, neįprastus agresijos pliūpsnius.
Pranešama, kad užtemimų poveikis turėtų jaustis iki 25 dienos, o vėliau pradės pamažu rimti.
„Visą šį mėnesį Marsas Mergelėje skatina apribojimus, padidintą discipliną. Žodžiu, jei esate silpnų nervų šiuo periodu planuokitės atostogas“, – patarė ji.
Ko geriau nedaryti per užtemimą?
Astrologė V. Budraitytė taip pat yra pasakojusi apie veiklas, kurių geriau nesiimti per užtemimų laikotarpius.
Pasak jos, toks laikas yra palankiausias likti namuose ir užsiimti ramiomis veiklomis, o ne keliauti švęsti ar linksmintis.
„Vanduo tuo periodu tampa negyvu mirties vandeniu, tad maudydamiesi naudos tikrai negausite. Taip pat rekomenduojama negerti, aš jau net nekalbu apie vaišinimąsi svaigiaisiais gėrimais.
Iš tiesų, rekomenduojama netgi šiomis dienomis pasilaikyti pasninko, nes užtemimų periodu badaujantis organizmas nepriima energetinių nuodų iš aplinkos.
Dar tuo periodu geriau nedaryti jokių sudėtingų medicininių operacijų, procedūrų, nebent kažkas nutinka staigiai.
Nesistebėkite, kad tomis dienomis sunkiau susikaupti, atsiminti, nesistebėkite, jei viskas kris iš rankų“, – pasakojo pašnekovė.
O visiems tiems, kurie atlieka dvasines praktikas, V. Budraitytė taip pat turėjo žinių. Anot jos, geriau užtemimų laiku jų nesiimti.
Geriausia, pasak jos, melstis, o jeigu ne – pabūti gamtoje arba kreiptis į tai, kuo tikima, ir prašyti apsaugos, harmonijos ir globos.
Dar astrologė pridėjo kelis metodus, kurie gali padėti savo namus apsaugoti nuo įtempto užtemimų poveikio.
„Šiuo laiku galima skambinti varpeliais, smilkyti smilkalus, deginti aliejines, sviestines žvakes. Tokiu būdu juodosios jėgos negali jūsų negatyviai veikti“, – patarė ji.
Įspėjo 2 Zodiako ženklus
Galiausiai, ji atskleidė, kokiems Zodiako ženklams Saulės užtemimas taps sunkių išbandymų laiku.
Anot jos, jis smogs dviems Zodiako ženklams, nes užtemimas vyks viename iš šių Zodiako ženklų, o kitas Zodiako ženklas su pirmuoju sudaro priešpriešinę ašį.
„Užtemimui pasiruošti turėtų Žuvys ir Mergelės. Šįkart užtemimas vyksta Mergelių ženkle, o jo ašis – Žuvų ženklas“, – informavo ji.