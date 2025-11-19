Skubiai kreipiasi į Lietuvos vyrus: padarykite tai dabar – nelaukite

Medikai akcentuoja, kad ankstyva diagnostika – vienas efektyviausių būdų kovoti su prostatos vėžiu, kuris Lietuvoje kasmet paliečia tūkstančius vyrų.
Viena dažniausių vyrų ligų
Kauno miesto poliklinika savo „Facebook“ paskyroje pasidalino įrašu, kuriuo ragino vyrus tikrintis dėl prostatos vėžio.
Pažymima, kad ši liga ilgai nesukelia jokių simptomų, todėl apie tai, kad serga prostatos vėžiu, dažnai sužino jau per vėlai.
Primenama ir apie Lietuvoje vykdomą prostatos vėžio prevencinę programą – pagal ją sulaukę tam tikro amžiaus vyrai gali tikrintis nemokamai.
„Tikras vyras tikrinasi ne todėl, kad bijo – o todėl, kad rūpi. Tikras vyras nebijo pasitikrinti. Jis žino – stiprybė slypi ne tik raumenyse, bet ir atsakomybėje už savo sveikatą. Prostatos vėžys – viena dažniausių vyrų ligų Lietuvoje. Anksti nustatytas jis gali būti sėkmingai gydomas, todėl svarbiausia – nepraleisti momento, kai liga dar tyli.
Prostatos vėžiu Lietuvoje šiuo metu serga apie 24 tūkst. vyrų. Kasmet apie 2000 vyrų išgirsta šią diagnozę, o daugiau nei 500 – nuo jos miršta.
Problema ta, kad liga ilgai nesukelia jokių simptomų. Todėl dažnai vyrai sužino per vėlai. Ne todėl, kad nesirūpino. O todėl, kad galvojo, jog viskas gerai. O viskas, ko reikia – keli paprasti žingsniai:
Kreipkitės į savo šeimos gydytoją.
Atlikite kraujo tyrimą dėl PSA (prostatos specifinio antigeno). Tyrimas greitas, neskausmingas.
Jei rodikliai geri – galite būti ramus, kad dėl prostatos vėžio pavojaus šiuo metu nerimauti nereikia. Jei ne – gydytojas padės žengti kitus žingsnius. Svarbiausia – nepraleisti laiko.
Tikrintis nemokamai kartą per 2–5 metus, priklausomai nuo sveikatos būklės ar rizikos veiksnių, gali:
- Vyrai nuo 50 iki 69 metų (imtinai)
- Vyrai nuo 45 metų, jei tėvas ar brolis sirgo prostatos vėžiu
Tyrimas atliekamas nemokamai, jei esate apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir prisirašęs prie Kauno miesto poliklinikos. Tikras vyras tikrinasi ne dėl savęs vieno – jis tai daro dėl tų, kurie laukia jo namuose.
Kreipkitės į savo šeimos gydytoją: +370 37 403 900
registracija.kaunopoliklinika.lt“, – rašoma Kauno miesto poliklinikos įraše.
