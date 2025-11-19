 
Kalendorius
Lapkričio 19 d., trečiadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Skubiai kreipiasi į Lietuvos vyrus: padarykite tai dabar – nelaukite

2025-11-19 11:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-19 11:20

Vyrų sveikata vis dar neretai nustumiama į šalį, tačiau Kauno miesto poliklinikos sveikatos specialistai primena, kad laiku atliktas prostatos patikrinimas gali išgelbėti gyvybę.

Ruduo Vilniuje (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)

Vyrų sveikata vis dar neretai nustumiama į šalį, tačiau Kauno miesto poliklinikos sveikatos specialistai primena, kad laiku atliktas prostatos patikrinimas gali išgelbėti gyvybę.

REKLAMA
1

Medikai akcentuoja, kad ankstyva diagnostika – vienas efektyviausių būdų kovoti su prostatos vėžiu, kuris Lietuvoje kasmet paliečia tūkstančius vyrų.

Viena dažniausių vyrų ligų 

Kauno miesto poliklinika savo „Facebook“ paskyroje pasidalino įrašu, kuriuo ragino vyrus tikrintis dėl prostatos vėžio.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pažymima, kad ši liga ilgai nesukelia jokių simptomų, todėl apie tai, kad serga prostatos vėžiu, dažnai sužino jau per vėlai. 

REKLAMA
REKLAMA

Primenama ir apie Lietuvoje vykdomą prostatos vėžio prevencinę programą – pagal ją sulaukę tam tikro amžiaus vyrai gali tikrintis nemokamai.

REKLAMA

„Tikras vyras tikrinasi ne todėl, kad bijo – o todėl, kad rūpi. Tikras vyras nebijo pasitikrinti. Jis žino – stiprybė slypi ne tik raumenyse, bet ir atsakomybėje už savo sveikatą. Prostatos vėžys – viena dažniausių vyrų ligų Lietuvoje. Anksti nustatytas jis gali būti sėkmingai gydomas, todėl svarbiausia – nepraleisti momento, kai liga dar tyli.

Prostatos vėžiu Lietuvoje šiuo metu serga apie 24 tūkst. vyrų. Kasmet apie 2000 vyrų išgirsta šią diagnozę, o daugiau nei 500 – nuo jos miršta.

REKLAMA
REKLAMA

Problema ta, kad liga ilgai nesukelia jokių simptomų. Todėl dažnai vyrai sužino per vėlai. Ne todėl, kad nesirūpino. O todėl, kad galvojo, jog viskas gerai. O viskas, ko reikia – keli paprasti žingsniai:

Kreipkitės į savo šeimos gydytoją.

Atlikite kraujo tyrimą dėl PSA (prostatos specifinio antigeno). Tyrimas greitas, neskausmingas.

Jei rodikliai geri – galite būti ramus, kad dėl prostatos vėžio pavojaus šiuo metu nerimauti nereikia. Jei ne – gydytojas padės žengti kitus žingsnius. Svarbiausia – nepraleisti laiko.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tikrintis nemokamai kartą per 2–5 metus, priklausomai nuo sveikatos būklės ar rizikos veiksnių, gali:

  • Vyrai nuo 50 iki 69 metų (imtinai)
  • Vyrai nuo 45 metų, jei tėvas ar brolis sirgo prostatos vėžiu

Tyrimas atliekamas nemokamai, jei esate apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir prisirašęs prie Kauno miesto poliklinikos. Tikras vyras tikrinasi ne dėl savęs vieno – jis tai daro dėl tų, kurie laukia jo namuose.

Kreipkitės į savo šeimos gydytoją: +370 37 403 900

registracija.kaunopoliklinika.lt“, – rašoma Kauno miesto poliklinikos įraše.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų