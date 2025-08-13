Skaivos kūdikiui išropojus į laiptinę – skaudus Vaiko teisių sprendimas: moteris nesulaiko ašarų

Jaunos mamos situacija domėjosi gelbėtoja Gerda Žemaitė.
Pirmagimio Skaiva susilaukė būdama paauglė. Iš pradžių mažylį augino jo močiutė – Skaivos mama. Tačiau netrukus Vaiko teisių apsaugos specialistai nusprendė, kad berniukui saugiau bus globėjų šeimoje.
Priežastis – močiutė nesugebėjo užtikrinti tinkamos priežiūros. Vieną dieną, kai jaunos mamos nebuvo namuose, pusės metų kūdikis išropojo į laiptinę, o moteris tuo metu buvo išgėrusi. Po šio incidento berniukas buvo atiduotas globėjams.
„Mama buvo išgėrusi, manęs nebuvo namuose ir vaikas kažkaip iškeliavo į laiptinę“, – pasakojo situaciją, kaip prarado savo pirmagimį, mergina.
Nuolatinės pastangos palaikyti ryšį
Kartu su močiute ir mama berniukas gyveno vos pusmetį, o pastaruosius beveik dvejus metus jis auga pas globėjus. Visą šį laiką Skaiva stengėsi nuolat jį lankyti, kad neprarastų ryšio. Su savo širdies draugu Viliumi ji laukia eilėje socialiniam būstui gauti. Tačiau eilėje jie nėra pirmieji. Jei pavyktų gauti tinkamą butą, berniuko sugrįžimui namo kliūčių nebeliktų.
„Skambinu į savivaldybę, tai sako: pirk butą, yra laisvi du butai. Prašome, duokite išsimokėtinai, sako ne, negalime“, – pyksta Skaivos dabartinis mylimasis Vilius dėl to, kad savivaldybė nė kiek nesistengia padėti atgauti Skaivai savo sūnaus.
Vizitas pas socialinius darbuotojus
G. Žemaitė kartu su pora apsilankė Socialinių paslaugų centre, kad išsiaiškintų, kokių veiksmų reikia imtis. Centro direktorė Valentina Demidenko patvirtino, kad šeima turi dvi pagrindines problemas – būsto trūkumą ir ribotas pajamas, tačiau apie Skaivos motinystę atsiliepė teigiamai.
„Tikrai, kas liečia pačios mamos bendravimą su antru vaiku, kas irgi yra pakankamai stiprus rodiklis, tai nėra jokių neigiamų nusiskundimų, kažkokios informacijos iš kažkur gautos, kad mama netinkamai rūpinasi savo vaiku ar neatlieka savo mamos pareigų.
Tai neaišku, kaip atsižvelgs teismas, ar tik į tą vieną rodiklį, kad nėra būsto, tačiau šeima deda visas pastangas, emocinis ryšys yra stiprus, priežiūra kito vaikelio yra tinkama, bendradarbiauja su pagalbos teikėjais. Kartais to pakanka ir teismas neiškelia prioritetu to būsto neturėjimo“, – pozityvių žinių jaunai šeimai turėjo Jonavos rajono Socialinių paslaugų centro direktorė Valentina Demidenko.
Praėjus savaitei po pokalbio su socialiniais darbuotojais, Skaiva sulaukė teismo posėdžio.
Koks buvo teismo sprendimas ir ar Skaiva galės vėl auginti berniuką savo namuose pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
