Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

Šiuos augalus vadina auksiniu pasirinkimu sodinant kapuose: per Vėlines atrodys itin jautriai

2026-09-25 17:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-25 17:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vėlinės – viena svarbiausių rudens švenčių Lietuvoje. Žmonės tvarko kapus, neša gėles ir uždega žvakeles už mirusius artimuosius. Daugeliui pasiruošimas Vėlinėms prasideda kur kas anksčiau nei lapkričio 2-ąją – išnešamos pasenusios gėlės, sugrėbiami lapai ir pasirūpinama, kad kapai iki šventės būtų sutvarkyti.

Kapinės (asociatyvi nuotr.) (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)
GALERIJA (10)

Vėlinės – viena svarbiausių rudens švenčių Lietuvoje. Žmonės tvarko kapus, neša gėles ir uždega žvakeles už mirusius artimuosius. Daugeliui pasiruošimas Vėlinėms prasideda kur kas anksčiau nei lapkričio 2-ąją – išnešamos pasenusios gėlės, sugrėbiami lapai ir pasirūpinama, kad kapai iki šventės būtų sutvarkyti.

REKLAMA
1

MB „Kornema“ įkūrėja ir vadovė, buvusi Vilniaus miesto kapinių priežiūros vadybininkė Alina Butėnienė teigia, kad rudenį pirmiausia reikėtų ne puošti, o sutvarkyti tai, ką paliko vasara.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gėlės, kurias verta sodinti kapinėse rudenį

Nuo ko reikėtų pradėti?

Anot A. Butėnienės, reikėtų pradėti ne nuo dekoravimo, o nuo bendro sutvarkymo. Po vasaros kapavietėje gali būti susikaupę ne tik nukritusių lapų ar nužydėjusių augalų, bet ir kitų nešvarumų. Todėl prieš galvojant apie naujas dekoracijas pirmiausia verta pašalinti tai, kas per vasarą susikaupė, ir įvertinti bendrą kapo būklę. Taip kapavietė atrodys tvarkingiau, o vėliau bus lengviau ją prižiūrėti.

REKLAMA
REKLAMA

„Reikėtų pašalinti nužydėjusius vienmečius augalus, nurinkti lapus, išravėti piktžoles, apžiūrėti, ar nėra samanų, ar nenusėdo skalda, ar neišsikraipė borteliai“, – pasakoja moteris.

REKLAMA

Specialistė pastebi, kad jeigu kapavietėje yra granito plokštės ar paminklas, juos taip pat reikėtų nuvalyti dar prieš šalčius. Taip pat rudenį labai gerai matosi, kas per vasarą nepasiteisino: kurie augalai per daug išsikerojo, kur pradėjo trūkti vietos, ar kur susikaupė per daug drėgmės.

A. Butėnienė taip pat paaiškino, kokius augalus po vasaros galima palikti, o kuriuos jau reikėtų pašalinti. Pasak specialistės, atėjus rudeniui nereikėtų skubėti visų augalų nukirpti ar išrauti – kai kurie jų ir vėsesniu metų laiku išlieka dekoratyvūs, o kiti gali būti naudingi ir ruošiantis žiemai.

REKLAMA
REKLAMA

„Vienmečius, kurie jau baigė vegetaciją ar prarado dekoratyvumą, paprasčiausia pašalinti. Daugiamečių nereikėtų automatiškai visų nukirpti iki žemės. Kai kuriems naudinga palikti antžeminę dalį iki pavasario, nes ji šiek tiek apsaugo augalą nuo šalčio. Jeigu auga žemaūgiai spygliuočiai, šilokai, alūnės, viržiai ar kiti daugiamečiai, kurie gražiai atrodo ir rudenį, jų tikrai nereikia išrauti vien todėl, kad baigėsi vasara“, – pasakoja specialistė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kokius augalus rinktis rudenį?

Rudenį norintys atnaujinti kapavietę turėtų atkreipti dėmesį ne tik į augalų išvaizdą, bet ir į jų atsparumą vėsesniems orams. Pasak A. Butėnienės, tokiu metu verta rinktis augalus, kuriems nebaisios pirmosios šalnos.

„Labai tinka viržiai, alūnės, šilokai, kai kurios dekoratyvinės žolės, žemaūgiai visžaliai augalai. Gražiai atrodo ir dekoratyviniai kopūstai – atšalus jie dažnai dar labiau išryškina spalvą. Našlaitės taip pat pakankamai atsparios vėsesniam orui ir dažnai išlaiko dekoratyvumą gerokai ilgiau nei tipinės vasarinės gėlės“, – sako pašnekovė.

REKLAMA

Vis dėlto, jos teigimu, kapavietėje nereikėtų sodinti kuo daugiau skirtingų augalų. Geriau rinktis kelias rūšis ir iš jų sudaryti vientisą kompoziciją. Taip kapavietė atrodo tvarkingiau ir ją lengviau prižiūrėti.

„Kapavietei nebūtina daug augalų – kartais keli tinkamai parinkti augalai atrodo daug gražiau nei dešimt skirtingų“, – pastebi A. Butėnienė.

REKLAMA

Kokių augalų geriau atsisakyti?

„Pagal kapinių priežiūros taisykles galima sodinti tik žemaūgius augalus iki 1,2 m aukščio. Taip pat reikėtų vengti augalų, kurie greitai leidžia šakniastiebius ar šliaužiančius ūglius“, – teigia specialistė.

Anot jos, neverta sodinti mėtų, taip pat atsargiai reikėtų elgtis su garšvomis, kai kuriais labai greitai plintančiais kiliminiais augalais, gebenėmis ar žiemėmis. Jie gali atrodyti gražiai, tačiau neprižiūrimi greitai perima didelę kapavietės dalį.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Jeigu žmogus kapą aplanko tik kelis kartus per metus, geriau rinktis lėčiau augančius, kompaktiškus augalus“, – sako A. Butėnienė.

Kaip paruošti kapus žiemai?

Prieš šalčius reikėtų pasirūpinti ne tik augalais, bet ir kapavietės žeme. Jeigu dirva labai skurdi, A. Butėnienė pataria papildyti ją kompostu ar tinkamu substratu. Taip pat, jos teigimu, dirvai naudingas mulčiavimas. Jis padeda sulaikyti drėgmę ir sumažina piktžolių augimą. Tačiau nereikėtų užberti augalų iki pat šaknies kaklelio storu sluoksniu.

REKLAMA

„Jeigu kapavietėje auga daugiamečiai augalai, žeme pasirūpinti verta, bet rudenį nereikėtų persistengti su trąšomis, ypač turinčiomis daug azoto, nes jos skatina naują augimą tuo metu, kai augalas jau turi ruoštis ramybės periodui“, – aiškina A. Butėnienė.

Pasak moters, kapinėse labai svarbus ir praktiškumas – kuo geriau paruošta žemė rudenį, tuo mažiau darbo reikės pavasarį. Be to, gerai prižiūrima dirva sudaro palankesnes sąlygas augalams augti ir padeda išlaikyti tvarkingą kapavietės vaizdą.

REKLAMA

Ar verta rinktis dirbtines gėles?

Dirbtinės gėlės kapuose išlieka populiarios dėl paprastos priežasties – jų nereikia laistyti, o žmogui, kuris gyvena kitame mieste ar kapus gali aplankyti tik retkarčiais, tai atrodo patogus sprendimas. Vis dėlto A. Butėnienė atkreipia dėmesį, kad ilgainiui ir tokios dekoracijos praranda spalvą, apsineša, lūžta ir tampa atliekomis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Nesakyčiau, kad dirbtinės gėlės savaime yra blogis, tačiau tikrai verta pagalvoti, ar jų reikia daug ir ar jos turi būti keičiamos kiekvieną sezoną. Kartais viena kokybiška, santūri kompozicija yra geriau nei kelios pigios, kurios po kelių mėnesių keliauja į šiukšlių konteinerį“, – sako specialistė.

Kokių klaidų nedaryti?

Tvarkant kapus rudenį, svarbu ne tik žinoti, ką daryti, bet ir nepersistengti. Anot A. Butėnienės, viena dažniausių klaidų – viską palikti paskutinei dienai ir tada norėti per kelias valandas ne tik sutvarkyti kapą, bet ir visiškai jį pakeisti. Taip pat daugelis žmonių kapą apkrauna dideliu kiekiu dekoracijų.

REKLAMA

„Kartais ant vienos kapavietės atsiranda daug skirtingų žvakių, vazų, gėlių, dirbtinių puokščių ir dekoracijų. Nuo to kapas nebūtinai atrodo gražiau“, – sako A. Butėnienė.

Dar viena dažna klaida – sodinti augalus neįvertinus, kokio dydžio jie bus po dvejų ar trejų metų.

„Žmonės mato mažą augalą vazonėlyje ir pamiršta, kad po kelerių metų jis gali užimti pusę kapavietės. Per Vėlines gražiausiai atrodo ne gausiausiai papuoštas, o prižiūrėtas kapas“, – teigia specialistė.

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų