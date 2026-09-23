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TV3 naujienos > Gyvenimas

Ant kapų rudeniui nedėkite dirbtinių gėlių: atskleidė, kas atrodys gražiai ir nekirs per kišenę

Laida „Verta žinoti“
2026-09-23 19:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Giedrė Kontrimovičienė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-23 19:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Rudenį sodininkai ne tik skaičiuoja per vasarą užderėjusį derlių, bet taip pat suka galvas, kaip tinkamai paruošti savo augalus šaltesniam metų laikui. Pasak naujienų portalo tv3.lt tinklalaidėje viešėjusio želdinimo specialisto, Vilniaus kolegijos lektoriaus ir „VikoFlora“ vadovo Tomas Čižoko, rudens darbai yra ne mažiau svarbūs nei pavasariniai.

Rudenį sodininkai ne tik skaičiuoja per vasarą užderėjusį derlių, bet taip pat suka galvas, kaip tinkamai paruošti savo augalus šaltesniam metų laikui. Pasak naujienų portalo tv3.lt tinklalaidėje viešėjusio želdinimo specialisto, Vilniaus kolegijos lektoriaus ir „VikoFlora“ vadovo Tomas Čižoko, rudens darbai yra ne mažiau svarbūs nei pavasariniai.

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„Numeris vienas darbas, tai pirmiausia, kaip sakau, yra susitvarkyti. Šiltuoju metų laiku augalai auginasi masę, žiedus, vaisius. Atėjus rudenį jie sulėtėja, pradeda ruoštis žiemai. Dalis po pirmųjų šalnų nušąla, tarkim, daržovės, didžioji dalis, žinoma, jau būna nurautų. Kas tokiu metu gali dar būti – tai kopūstai, nes jie šalčio nebijo, bet visa kita realiai būna mūsų su sudėliota, nurauta, tai reikėtų susitvarkyti kompostą, daržą ir ypatingai šiltnamį“, – nuo ko reikėtų pradėti vardija T. Čižokas.

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Taip pat, žinovo teigimu, tiems, kurie jau galvoja, kuo papuošti artimųjų kapus, kad šie džiugintų akį ir atvėsus, nereikia išleisti daugybės pinigų – tam tereikia pasitelkti visiems gerai pažįstamus ir prieinamus augalus:

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„Sodinti galima tą patį viržį. Aš naudoju, tarkim, šliaužiančius, žemaūgius kadagius. Jų yra įvairiausių atspalvių, tokį kaip kilimą želdini, kad suaugtų ir neliktų tuščių, ravėtinų vietų, kur  važinėji, traukinėji tas žoles. Pasodinus visžalį spygliuoti, iki sniego ir net jau nutirpus, vaizdas bus iš karto. 

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Kapinėms aš apsikerpu spygliučius, yra visokiausių išlinkusių šakų, tu, kurios nepatinka, arba iš nugarinės pusės, ir taip jas tiesiog sukaišau. Gaunasi tokia įvairių spalvų puokštė. Tos pačios chrizantemos, tikrai labai graži, senovinė mūsų gėlė, kurią augindavo babytės kaimuose. Kodėl mes jų nesodiname, kodėl pastatome su vazonėliais tiesiog ant ant kapo? Galime įsodinti, apkaišyti, pavyzdžiui, šakomis. Tai puoš iki pirmų šalnų, o po šalnų liks visžalė juosta“, – praktiniais patarimais dalijasi ekspertas.

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Daugiau apie tai, kaip reikia teisingai kompostuoti, ką prieš žiemą būtina padaryti šiltnamyje, ar galima palikti daržą nesukastą, kokių klaidų nedaryti genėjant medžius ir vaiskrūmius, kurie augalai tinkami sodinti rudenį bei kokios priežiūros reikia hortenzijoms ir rododendrams – sužinokite naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“, kurią rasite straipsnio pradžioje.

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Apie ką kalbėjome:

00:25 Temos ir pašnekovo pristatymas

01:06 Praėjusios vasaros derliaus įvertinimas ir klimato kaitos įtaka

02:45 Ką daryti su nespėjusiais prinokti pomidorais ir kur juos panaudoti

03:51 Rudens darbų ABC

04:50 Komposto ruošimas: kokių atliekų griežtai negalima dėti ir kodėl netinka ąžuolo lapai

06:35 Komposto sluoksniavimas ir dažniausiai daromos klaidos

08:49 Žemės paruošimas: kodėl daržą persikasti būtina rudenį

12:21 Šiltnamio paruošimas: dezinfekcija – būtina

17:14 Medžių genėjimas rudenį: ką galima ir ko negalima

20:10 Hortenzijų priežiūra: kodėl žiemai būtina nukirpti žiedynus

22:01 Rododendrų paruošimas žiemai: gausus laistymas ir dengimas nuo šalčio

23:50 Kokie augalai labiausiai tinka sodinimui rudenį

27:55 Augalų mugės rudenį ir kodėl verta patarimų klausti tiesiogiai iš augintojų

30:11 Ar sode ir darže galima pasikliauti dirbtiniu intelektu

35:41 Kapų tvarkymas rudenį: kuo papuošti ir neišleisti krūvos pinigų

„Verta žinoti“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Laidą šeštadieniais 19 val. rasite TV3 televizijos YouTube kanale.

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Zosė
Zosė
2026-09-23 19:18
Tik nereikia reguliuoti-ką norėsiu, tą ir dėsiu !
Atsakyti
ir
ir
2026-09-23 20:52
ant akmenukų pasodinti????Žmonės, nenukvakite visai./
Kiekvienas PATS sprendžia- kaip puošti kapą.
Atsakyti
pradėjus
pradėjus
2026-09-23 20:55
skaityti, pamaniau, jog pasiūlys kopūstus, morkas :)))))
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