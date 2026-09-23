Išvydus, kaip dabar atrodo Algirdo Mykolo Brazausko kapas, nesusilaikė: užkliuvo 1 detalė

Vis dėlto internautų dėmesį patraukė ne tik prie kapo paliktos gėlės, bet ir viena detalė.
Aplankė kapus
„Šiandien minime 94-ąsias Algirdo Mykolo Brazausko gimimo metines.
Lietuvos Respublikos prezidentas, ministras pirmininkas, Kovo 11-osios Akto signataras ir ilgametis socialdemokratų bendruomenės žmogus A. M. Brazauskas reikšmingą savo politinio gyvenimo dalį skyrė Lietuvos valstybei ir jos stiprinimui.
LSDP Kaišiadorių skyriaus nariai aplankė tėvų kapus Kaišiadoryse“, – rašoma socialiniame tinkle.
Paviešintoje fotografijoje, kurioje įamžintas a. a. Algirdo Mykolo Brazausko kapas, esantis Antakalnio kapinėse, matyti paliktos gėlių puokštės.
Dauguma žmonių paliko raudonų rožių, tačiau internautams užkliuvo viena detalė.
„Niekas negali patvarkyti, už paminklo apsėti žolę“, – rašoma komentare.
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