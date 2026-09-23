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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Išvydus, kaip dabar atrodo Algirdo Mykolo Brazausko kapas, nesusilaikė: užkliuvo 1 detalė

2026-09-23 15:33 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-23 15:33
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Rugsėjo 22 d. prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas (1932-2010) būtų minėjęs 94-ąjį gimtadienį. Šia proga LSDP Kaišiadorių skyriaus nariai socialiniame tinkle paviešino, kaip atrodo jo tėvų ir prezidento kapai.

Algirdas Mykolas Brazauskas ir jo kapas (nuotr. fotodiena ir facebook)
GALERIJA (6)

Rugsėjo 22 d. prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas (1932-2010) būtų minėjęs 94-ąjį gimtadienį. Šia proga LSDP Kaišiadorių skyriaus nariai socialiniame tinkle paviešino, kaip atrodo jo tėvų ir prezidento kapai.

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Vis dėlto internautų dėmesį patraukė ne tik prie kapo paliktos gėlės, bet ir viena detalė.

(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. LSDP Kaišiadorių skyriaus nariai parodė kapą

Aplankė kapus

„Šiandien minime 94-ąsias Algirdo Mykolo Brazausko gimimo metines.

Lietuvos Respublikos prezidentas, ministras pirmininkas, Kovo 11-osios Akto signataras ir ilgametis socialdemokratų bendruomenės žmogus A. M. Brazauskas reikšmingą savo politinio gyvenimo dalį skyrė Lietuvos valstybei ir jos stiprinimui.

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LSDP Kaišiadorių skyriaus nariai aplankė tėvų kapus Kaišiadoryse“, – rašoma socialiniame tinkle.

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Paviešintoje fotografijoje, kurioje įamžintas a. a. Algirdo Mykolo Brazausko kapas, esantis Antakalnio kapinėse, matyti paliktos gėlių puokštės.

Dauguma žmonių paliko raudonų rožių, tačiau internautams užkliuvo viena detalė.

„Niekas negali patvarkyti, už paminklo apsėti žolę“, – rašoma komentare.

 

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Nu
2026-09-23 16:40
Pamiršo paprasti žmonės aa A. Brazausko gimtadienį. Bet juk seime sėdi ir partijose buvę yra sveiki, gyvi.. Vieno kito tik jau nebėra. Gėda Antakalnio seniūnijai, kad neprižiūri, nesutvarko. Jis buvo Lietuvos Žmogus, jis nepardavė Lietuvos ir jos žmonių, stengėsi, kad šalis klestėtų, kad gimtų vaikai, kad būtų daug ko savo, o nereikėtų lakstyt po pasaulį ir prašyt - padėkit, duokit, ginkit.. Nebuvo prie jo svetimšalių, nebuvo ir kelių šimtų tūkstančių skurde gyvenančių.. Kažkam užkliūna, kad buvo komunistų partijoj, o kiek dabartinių yra buvę komunistų partijoj.. Nebėra tokių Žmonių, kurie būtų už savo šalį, tautą, kalbą.
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