Šių „Vienas namuose“ aktorių nebėra gyvųjų tarpe: amžinai išliks atmintyje

Tačiau filmui esant tokio senumo, nemažai aktorių, pasirodžiusių pirmajame filme, jau yra mirę, rašo ladbible.com.
Nors šie filmo „Vienas namuose“ aktoriai jau iškeliavo amžinybėn, jų atminimas dar ilgai bus gyvas, o jų veidai filme dar ne vienerius metus džiugins žiūrovus.
Johnas Heardas
Gyvųjų tarpe jau nebėra Kevino tėvo Piterio, kurį suvaidino aktorius Johnas Heardas.
Apie tėtį filme daug nežinojome, išskyrus tai, kad jis buvo pakankamai turtingas, kad galėtų reguliai vežtis visą šeimą atostogauti. Taip pat jis galėjo sau leisti įsigyti ir išlaikyti milžiniškus namus.
J. Heardas, žinomas ir dėl vaidmenų filmuose „Didelis“, „Prabudimai“ bei seriale „Sopranai: mafijos kronika“, mirė 2017 m., sulaukęs 71 metų, jam sustojo širdis.
Billie Bird
Pirmojo filmo gerbėjai gali prisiminti Billie Bird, kuri atliko mažą vaidmenį ir suvaidino Ireną oro uoste.
Kate McCallister (vaid. Catherine O'Hara) bando iš jos nupirkti lėktuvo bilietą, supratusi, kad Keviną (akt. Macaulay Culkin) paliko vieną namuose.
Ji pasiūlo 500 dolerių, verslo klasės vietos pagerinimą, kišeninį vertėją, netikrą „Rolex“, žiedą ir auskarus.
Vis dėlto B. Bird labiausiai buvo žinoma dėl savo vaidmenų filmuose „Šešiolika žvakučių“ ir „Denis – grėsmė visuomenei“.
Aktorė mirė 2002 m., sulaukusi 94 metų, nuo Alzheimerio ligos.
Robertsas Blossomas
Iš originalaus filmo prisimenamas ir senis Marlis, kurį suvaidino Robertsas Blossomas.
Kevino brolis Bazas (vaid. Devin Ratray) pripasakojo, kad Marlis nužudė visą savo šeimą ir mumifikavo jų kūnus.
Tačiau žiūrovai, manę, kad tai kiek per daug fantazijos vaikų filmui, galiausiai sužino, kad jis tiesiog vienišas senukas, kuris nebematė savo šeimos.
R. Blossomas vaidino filmuose „Pabėgimas iš Alkatraso“ ir „Sutrikęs“. Aktorius 2011 m. mirė, sulaukęs 87 metų.
Johnas Candy
Komedijų legenda Johnas Candy, geriausiai žinomas iš filmo „Lėktuvu, traukiniu ir automobiliu“, atliko Gaso Polinskio, Vidurio Vakarų polkos karaliaus, vaidmenį.
Aktorius mirė 1994 m., būdamas 43 metų, filmuojant filmą „Vagonas į rytus“.
Clarke'as Devereuxas
Tik tikrieji pirmojo filmo gerbėjai prisimins Clarke'ą Devereuxą kaip policininką, kuris ateina patikrinti Kevino namuose.
„Pasakykit, kad dar kartą suskaičiuotų vaikus“, – filme sako pareigūnas.
Aktorius mirė nuo vėžio 2021 m. lapkritį.
Billas Erwinas
Billas Erwinas filme „Vienas namuose“ pasirodo kaip Irenos vyras Edas, kuris nepasiduoda Kate siūlomoms dovanoms.
Filme, scenoje, filmuotoje oro uoste, jis garsiai ištarė: „Ji turi savus auskarus, ištisą dėžę jų!“
Iš Teksaso kilęs aktorius mirė 2010 m., sulaukęs 96 metų.
Ralphas Foody
Šis aktorius turi vieną iš labiausiai cituojamų kino frazių ir jeigu esate žiūrėję „Vienas namuose“, tikrai ne kartą girdėjote ir puikiai prisimenate šią frazę.
„Gražą pasilik, purvinas gyvuly“, – šie žodžiai tapo įsimintinu filmo akcentu.
Aktorė, vardu Ralphas Foody, suvaidino Džonį – gangsterį parodijų filme „Angelai purvinomis sielomis“.
Jis mirė 1999 m. nuo vėžio, sulaukęs 71 metų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!