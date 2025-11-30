Šių produktų pusryčiams ragina nesirinkti: iš karto vėl būsite alkani

„Viskas priklauso nuo žmogaus gyvenimo ritmo. Jeigu diena bus aktyvi, verta rinktis lengvus, tačiau daugiau energijos suteikiančius pusryčius – ryžių košę, kiaušinius ar liesą mėsą“, – aiškina dr. A. Sujeta.
Anot specialisto, nėra vieno visiems tinkančio pusryčių patiekalo. Viskas priklauso nuo individualių poreikių, fizinio aktyvumo, netgi miego režimo.
Ne visi pusryčiai vienodai vertingi
Ekspertas atkreipia dėmesį, kad daugelis populiarių pusryčių pasirinkimų iš tiesų nėra tokie naudingi, kaip kartais kalbama.
„Reikėtų vengti smarkiai perdirbtų produktų – saldžių dribsnių, bandelių ar balto sumuštinių batono. Jie suteikia trumpalaikės energijos, bet alkis vėl greitai pakyla. Tokie patiekalai neturi vertingų maistinių medžiagų, o cukraus ir riebalų perteklius ilgainiui daro žalą sveikatai“, – sako dr. A. Sujeta.
Jo teigimu, pusryčiai neturėtų būti valgomi iš įpročio, griežtai nustatytu laiku – svarbu pačiam jausti, kada organizmas iš tiesų pasiruošęs maistui.
„Nebūtina kiekvieną rytą valgyti tuo pačiu metu. Jei žmogus pabunda be apetito – geriau palaukti. Idealus intervalas pusryčiams yra per pirmąsias porą valandų nuo pabudimo. Tačiau jei žmogus tą rytą nėra alkanas arba skuba – pusryčius tikrai galima ir praleisti“, – teigia ekspertas.
Pusryčiai – svarbiausias dienos valgis?
Pasak dr. A. Sujetos, teiginys, kad pusryčiai yra svarbiausias dienos maistas, yra tik dalinai teisingas.
„Vaikams, paaugliams ir fiziškai aktyviems žmonėms pusryčiai tikrai būtini – jie suteikia energijos ir padeda išlaikyti koncentraciją.
Tačiau mažiau aktyviems suaugusiems, pavyzdžiui, dirbantiems ofise, praleisti pusryčius kartais tikrai nekenkia. Svarbiausia – kad likusi dienos mityba būtų subalansuota“, – sako jis.
Ekspertas pabrėžia, kad būtinybė laikytis griežto valgymo grafiko tėra mitas. Pasak jo, galima kasdien valgyti tuo pačiu laiku, tačiau laikytis šio grafiko nėra būtina – geriausia valgyti tada, kada jūsų kūnas siunčia alkio signalus.
Saldūs pusryčiai – prastas pasirinkimas
Pasak mitybos specialisto, saldūs pusryčiai nėra visiškas blogis, tačiau tik tokiu atveju, jei jie nevalgomi ant tuščio skrandžio.
„Jei žmogus prieš tai suvalgo maistingą patiekalą su baltymais – pavyzdžiui, kiaušinius ar košę – o po to pasilepina šokoladu ar bandele, tai tikrai nėra tragedija. Svarbiausia, kaip ir visur, – saikas. Blogiau, kai saldumynai tampa pagrindiniu pusryčių maistu“, – sako dr. A. Sujeta.
Anot jo, valgyti saldžius vaflius, dribsnius su cukrumi ar panašius patiekalus kaip pirmąjį savo dienos patiekalą yra tikrai kenksmingas įprotis sveikatai.
O kaip dėl daugelio pamėgtų blynų?
Visgi, anot eksperto, kai kurie pusryčių patiekalai, tokie kaip tradiciniai miltiniai blynai, turėtų būti valgomi saikingai. Jis aiškina, kad paprasti balti miltai, cukrus ir riebalai – ne pati geriausia dienos pradžia.
„Miltiniai blynai iš esmės yra angliavandenių ir riebalų mišinys, kuriame beveik nėra skaidulų. Juos dar labiau apkrauna papildomi pagardai – sirupas, medus, saldžios uogienės. Tokie pusryčiai suteikia daug kalorijų, bet mažai naudos“, – aiškina specialistas.
Be to, pasak jo, svarbu ir kepimo būdas. Jei blynai kepami per riebiai arba perkepami, juose susidaro junginiai, siejami su onkologinėmis ligomis.
Tačiau visiškai atsisakyti šio patiekalo – nebūtina. Ekspertas sako, kad saikingas pasilepinimas per šventes ar savaitgaliais yra visiškai normalus.
„Blynais galima pasimėgauti per Užgavėnes ar savaitgalio rytą. Tiesiog nereikia, kad tai taptų kasdieniu pusryčių pasirinkimu“, – reziumuoja jis.
Sveikesni pusryčių variantai
Dr. A. Sujeta dalijasi ir keliais patarimais, ką rinktis pusryčiams vietoje saldumynų ar miltinių patiekalų.
Anot jo, pusryčiams puikiai tinka:
- avižinė košė su vaisiais,
- juodos duonos sumuštinis su avokadu ir pomidoru,
- liesos mėsos užkandis su trapučiais,
- šalavijų sėklų pudingas su augaliniu pienu ir vaisiais.
Tokie patiekalai suteikia energijos, skaidulų ir padeda ilgiau išlikti sotiems.
Išvada: pusryčiai turi būti pritaikyti jums
Mitybos specialistas primena, kad pusryčiai turėtų būti pritaikyti žmogaus gyvenimo būdui – ne pagal taisykles, o pagal sveiką protą.
„Svarbiausia ne tai, ar valgote pusryčius kiekvieną dieną, o ką valgote. Subalansuoti pusryčiai padeda gerai jaustis visą dieną, o pasilepinti saldžiau ar riebiau kartais – visiškai normalu. Svarbiausia, kad tai nebūtų kasdienybė“, – reziumuoja dr. A. Sujeta.
