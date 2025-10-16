Šias žoleles vadina tikru išsigelbėjimu prastai miegantiems: veikia 100 proc.

„Eurovaistinės“ vaistininkas Mindaugas Rutalė pataria, kaip senjorams per šias valandas kuo kokybiškiau išsimiegoti.
Kodėl su amžiumi miegas suprastėja?
„Senjorai dažnai paatvirauja, kad vakare sunku užmigti, o prabudus naktį vėl užmiegama tik po ilgo vartymosi. Kiti jaučia, kad miegas paviršutiniškas ir nebeatneša poilsio – vos pabudus ryte jau juntamas nuovargis.
Dažnas atvejis – ankstyvas pabudimas, kai dar norisi miegoti, bet užmigti nebepavyksta“, – pasakoja vaistininkas Mindaugas Rutalė.
Pasak vaistininko, miego kokybės suprastėjimą lemia tiek fiziologinės, tiek emocinės priežastys, rašoma pranešime spaudai.
„Su amžiumi keičiasi miego struktūra – sutrumpėja gilaus miego fazės, padaugėja trumpų prabudimų. Organizmas ima gaminti mažiau melatonino – hormono, reguliuojančio miego ciklą. Prie miego sutrikimų dažnai prisideda stresas ir nerimas, trukdantys smegenims atsipalaiduoti net ilsintis.
Be to, svarbų vaidmenį atlieka miego higiena – nereguliarus režimas, išmaniųjų įrenginių naudojimas prieš miegą, sunkus maistas ar kofeinas vakare, per aukšta kambario temperatūra“, – pasakoja vaistininkas M. Rutalė.
Jis atkreipia dėmesį ir į kitus dažnus veiksnius: hormonų disbalansą, skydliaukės sutrikimus, lėtines ligas – visa tai gali turėti įtakos miego kokybei.
Kaip pagerinti miegą?
Siekiant geriau išsimiegoti, vaistininkas pirmiausia pataria susikurti nuoseklią miego rutiną ir jos laikytis kiekvieną dieną.
„Eikite miegoti ir kelkitės tuo pačiu metu kasdien, net savaitgaliais. Tai padeda organizmui palaikyti stabilų biologinį laikrodį. Vakare reikėtų vengti ekranų, sunkaus maisto, kofeino ir alkoholio.
Vietoj to rekomenduojama paskaityti knygą, pasiklausyti ramios muzikos ar atsipalaiduoti po šiltu dušu ar vonioje“, – pataria vaistininkas M. Rutalė.
Taip pat verta pasitelkti vaistažolių arbatas, kurios padeda nusiraminti ir lengviau užmigti.
„Ramunėlių, melisų, valerijonų ar apynių arbata vakare gali tapti jaukiu vakaro ritualu. Svarbu gerti ne per vėlai – vieną nedidelį puodelį bent dvi valandas prieš miegą, kad naktį netektų keltis į tualetą“, – priduria vaistininkas M. Rutalė.
Jei miego sutrikimai tęsiasi ilgą laiką, vaistininkas ragina nedelsti ir kreiptis į gydytoją, kuris padės nustatyti priežastis ir rasti tinkamą sprendimą.
