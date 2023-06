Šis lietuvių pamėgtas patiekalas gali paskatinti vėžį: skubiai įspėja visus

Sporto trenerė, dietistė Rūta Beišytė-Aminova teigia, kad karštomis dienomis reikėtų vengti riebių, itin kaloringų maisto patiekalų. Tačiau jais taip pat nederėtų piktnaudžiauti ir šaltuoju periodu.

„Vis dėlto, vasarą riebių ir kaloringų patiekalų reikia vengti labiau dėl to, kad šiltuoju periodu organizmui nebereikia stengtis sušilti – priešingai, jam reikia vėsintis ir vengti perkaitimo“, – paaiškina pašnekovė.

Rūta primena, kad net ir vasarą reikėtų nepamiršti sveikos mitybos piramidės principu sudarytos kasdienės mitybos, kurios pagrindą sudaro vanduo, pilno grūdo patiekalai, daržovės ir vaisiai, baltymai.

„Pagrindiniu baltymų šaltiniu pasirinkite šviesią mėsą, liesą žuvį, jūros gėrybes, pieno produktus, šviežio derliaus ankštines daržoves. Riebalų poreikį patenkinkite augaliniais aliejais, riešutais ir sėklomis. Saikingai rinkitės saldumynus, saldžius kepinius, padažus ir cukrų“, – nusišypso patardama.

Be to, esant šiltiems orams ir džiuginant už lango saulės spinduliams patartina mityboje išlaikyti reguliarumą – valgyti tris kartus dienoje ir tarp pagrindinių valgių įterpiant du užkandžius. Pasak dietistės, tarp valgių reikėtų išlaikyti 2-4 valandų tarpus.

„Nepiktnaudžiaukite itin šaltais gardėsiais, nes asmenims, turintiems kepenų, kasos ir tulžies pūslės ligas, net ir lėtinės formos, ledinis maistas vasarą gali išprovokuoti pankreatito arba cholecistito priepuolius ar bent pilvo dieglius. Taip pat nerekomenduojama smaližiauti šaltais desertais iš karto po riebių valgių – šis maisto derinys dar labiau apsunkins virškinimą“, – paaiškina ir pataria R. Beišytė-Aminova.

Štai kas padės atsigaivinti

Pasiteiravus, ką tuomet galime vartoti karštomis dienomis, kuomet norime atsigaivinti ir nejusti apsunkimo jausmo, specialistė teigia, vienas geriausių būdų norint atsigaivinti – vanduo.

„Vandens poreikis vasaros metu vienareikšmiškai dar labiau padidėja, kadangi daug prakaituojame. Tik reikėtų nepamiršti, kad išgerta stiklinė vandens vienu priėjimu neduos tiek naudos, kaip nuolatinis gurkšnojimas visą dieną po mažą gurkšnelį.

Be to, šiltuoju metu vertėtų pasirūpinti ne tik vandeniu. Prakaituojant netenkame ir daug mineralų, o jų yra gausu uogose. Būtent vasarą, kuomet yra uogų sezonas, jas tiesiog būtina įtraukti į savo maisto racioną, kad vitaminais ir mineralais praturtintume savo mitybą“, – sako Rūta.

Anot dietistės, saldžios uogos turtingos flavonoidais, kurie yra puikūs pagalbininkai kovoms su ligomis. Be to, uogose taip pat gausu vitaminų – A, E, B, C, folio rūgšties:

„Visi šie vitaminai itin svarbūs mūsų organizmui, reikalingi gyvybiškai svarbiems procesams, grožiui ir imunitetui. Uogose yra gausu ir skaidulų, kurios reikalingos sklandžiam virškinimui.“

Karštomis dienomis svarbu ne tik gerti daug vandens ir valgyti uogų, tačiau ir nepamiršti šviežių daržovių, kurios kaip ir uogos yra puikus vitaminų, mineralinių medžiagų šaltinis. Rūta primena, kad daržovėse gausu A, B, C, E, PP, K grupės vitaminų, kalcio, kalio, magnio, fosforo, geležies, sieros.

„Taip pat daržovės yra ir maistinių skaidulų šaltinis. Daržovės ir vaisiai pasižymi žarnyno mikroflorą normalizuojančiu poveikiu, aktyvina skrandžio ir žarnyno motorinę funkciją, padeda palaikyti organizmo rūgščių ir šarmų pusiausvyrą“, – pasakoja pašnekovė.

Šaltibarščiai ir šašlykai – geras ar blogas pasirinkimas?

Paklausta, ar naudingas pasirinkimas yra karštomis dienomis rinktis šaltibarščius, kurie jau yra tapę lietuvių neatsiejama vasaros dalimi, Rūta Beišytė-Aminova sako, kad tai – puikus vasaros patiekalas, tačiau juo reikėtų gardžiuotis be papildomų priedų, tokių kaip bulvės, ypatingai, jeigu šios yra gruzdintos.

Kalbėdama apie šaltibarščius dietistė taip pat sutiko apžvelgti ir šio patiekalo ingredientų naudą:

„Kefyras – reguliariai vartojant kefyrą gali palengvėti daugelis žarnyno sutrikimų, žarnyno peristaltika, sumažėti vidurių pūtimas. Be to, kefyras – puikus baltymų šaltinis. Toliau – agurkai. Juose yra net 90 proc. vandens, mineralų bei vitaminų. Galima sakyti, kad agurkai yra pati geriausia drėkinanti priemonė vasaros metu. Maža to, šiose daržovėse yra mažai kalorijų, tad juos valgyti be saiko gali ir siekiantys sulieknėti.

Šaltibarščiai taip pat neatsiejami ir be burokėlių, kuriuose yra gausu kalio, fosforo, magnio, geležies, jodo, boro, vario, taip pat vitaminų C, B1, B2, PP, folio rūgšties. Lygiai taip pat naudingų medžiagų yra ir kiaušiniuose, tad jie – puikus baltymų šaltinis.“

Dar vienas patiekalas, kuriuo dažnai mėgaujamės vasarą, yra šašlykai. Tačiau dietistė įspėja – suskrudę šašlykai turi kancerogenų, vėžį sukeliančių medžiagų, tad kepti jų iki angliukų nereikėtų:

„Šašlykais reikėtų mėgautis saikingai ir būtinai šalia jų vartoti didžiulę porciją šviežių daržovių, kurios turi antioksidantų.“

Šaltas alus ir kiti alkoholiniai gėrimai

Vėsintis karštą vasaros dieną lietuviai bando ne tik gerdami vandenį, tačiau ir šaltus alkoholinius gėrimus. Ypatingai daugumos lietuvių mėgstamas yra šaltas alus arba šampanas. Pasiteiravus, ar turėtume vengti šių alkoholinių gėrimu šiltomis dienomis, pašnekovė primena:

„Alkoholis yra stiprus diuretikas, šalinantis iš organizmo vandenį. Tačiau dehidratacija yra ne tik skysčių trūkumas, bet ir sutrikęs elektrolitų balansas. O kaip jau minėjau anksčiau, vasaros metu vanduo mūsų organizmui – ypatingai svarbus.“

Be to, Rūta taip pat įspėja, kad norint saikingai pasimėgauti alumi ar kitais nestipriais alkoholiniais gėrimais ypatingai atsargūs turėtų būti tie, kurie skundžiasi širdies ir kraujagyslių ligomis.

„Žmonėms, kuriems yra padidėjęs kraujo spaudimas ir sutrikęs širdies ritmas, vartojant alkoholį žala sveikatai ypač didėja. Kuo dažnesnis ir didesnis suvartojamas alkoholio kiekis – tuo didesnė arterinės hipertenzijos rizika, kuri padidėja net 3-4 kartus lyginant su tais, kurie nevartoja alkoholinių gėrimų.

Beje, žmonėms, kurie ir taip jau skundžiasi skrandžio negalavimais, reikėtų nepamiršti, kad alkoholis, ypač stiprieji spiritiniai gėrimai, tiesiogiai degina skrandžio ir stemplės gleivinę, o skrandžio sultyse esanti rūgštis taip pat stipriai dirgina skrandį“, – perspėja dietistė, sporto trenerė Rūta.

Pašnekovė turi ir patarimų tiems, kurie vasaros metu nori ne tik atsipalaiduoti, tačiau ir sulieknėti. Pasak Rūtos, vartojant alkoholinius gėrimus net ir nedideliais kiekiais, šie didina apetitą.

„Reiktų atkreipti dėmesį, kad išgėrus net ir porą bokalų alaus ar vieną-dvi taures vyno, kitą dieną norėsis daugiau valgyti, o tuomet net nejučiomis padidinsite porcijas. Net ir po nedidelio alkoholio suvartojimo riebalų ląstelės „nenori“ atsiverti pora parų po to“, – priduria ji.