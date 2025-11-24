Šios alytiškės vardą ne vienas prašo pakartoti: tokio būna negirdėję

Darbavosi ir Medvilnės kombinate. Nuo 2000-ųjų ji yra Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“ narė, rašoma Alytaus miesto savivaldybės pranešime.
Scholastika – retas vardas. Ar esate teiravusis savo tėvų, kodėl būtent toks? Kokią istoriją jie pasakojo?
Šeimoje augome keturi vaikai, broliai: Juozas ir Vincas, sesuo Stasė ir aš – Scholastika. Be abejo, klausinėjau, kodėl tokį vardą parinko paprasti valstiečiai, ir mama visada su malonumu pasakodavo.
Mano tėvai bendravo ar draugavo su Birštone dirbusia gydytoja, kurios vardas buvo Scholastika. O juk būna taip, kai žmogus labai patinka, tai ir jo vardas atrodo labai gražus.
Mama dėl to vardo ėjo pasitarti su Butrimonių parapijos klebonu, kuris apsidžiaugė tokiu senoviniu krikščionišku vardu, o kai papasakojo apie šv. Scholastiką, tėvams, matyt, abejonių neliko. Taip aš ir tapau Scholastika.
„Nebuvo atvejo, kad mano vardas būtų užrašytas iš karto“
Ar prisimenate, kaip pirmą kartą suvokėte, kad Jūsų vardas yra kitoks nei daugumos aplinkinių?
Kad vardas kitoks negu daugumos, pajutau tik tada, kai reikėjo pasidaryti pasą, nes visi darbuotojai stebėjosi ir po kelis kartus tikrinosi, ar teisingai užrašė. Taip yra iki šiolei, kur bereikėtų ką nors pildyti dokumentuose ar registruotis...
Turbūt nebuvo atvejo, kad mano vardas būtų užrašytas iš karto. Visada reikėjo kartoti, sakyti paraidžiui, o kartais paprašydavo ir užrašyti ant popieriuko. Vietoje raidės ch rašydavo h, o kartais ir raidę k. Turiu ir diplomų iš literatūrinių konkursų su neteisingai užrašytu vardu.
Ką Jums pačiai reiškia šis vardas?
Be abejo, džiaugiuosi savo vardu, nes daug kur nereikia pavardės – užtenka Scholastikos. Ne kartą esu girdėjusi: „Aš Jus prisimenu, Jūs Scholastika.“
Jis tikrai mane lydi. O gal yra kažkaip kitaip, kas žino... Kaip žmogus nejaučia savo odos, taip, manau, nejaučia ir vardo. Jis tiesiog yra, jis yra mano ir jis gyvena su manimi, nešioti man jo nereikia.
Ar kada nors norėjote turėti kitokį vardą nei Scholastika?
Jaunystėje buvo mintis pasikeisti vardą. Ir visada žinojau, kad to nedarysiu, nes tai buvo tėvų išrinktas vardas ir juos įžeisti buvo nevalia. O norėjosi kažko lietuviško.
Vaikystėje, jaunystėje mane visi vadino mažybine versija – Schole. Be to, gal buvo užėjusi tokių keistesnių vardų mada, ir man neatrodė, kad mano vardas keistesnis.
Mokykloje buvo Vaitiekus, Kristijonas, Mikalina, Apolonija ir Scholastika. Mikaliną visi vadino Mikase, Kristijonas buvo Krisiukas. Labai gaila, kad taip liko visam jų gyvenimui. Man buvo geriau, turbūt iškraipyti ir taip nelengvai tariamą vardą buvo sunkoka.
Vardo kilmė
Ar žinote, ką reiškia Jūsų vardas, iš kur jis kilęs? Ar švenčiate vardadienį?
Domėjausi savo vardo kilme. Jis kilęs iš lotyniško žodžio scholasticus, reiškiančio mokytas, priklausantis mokyklai.
Dar radau ir tokį sakinį: „Žmonės šiuo vardu (jei jų dar esama!) dažnai laikomi mąstytojais, ramiais, giliais žmonėmis, turinčiais švelnią, bet stiprią vidinę jėgą.“ Patiko šitas sakinys, tik sustojau prie „jei jų dar esama...“ Ar nebūsiu paskutinė Scholastika Lietuvoje?
Dar žinau, kad šv. Scholastika (apie 480–543 m.) buvo šv. Benedikto iš Nursijos (Italija), benediktinų ordino įkūrėjo, dvynė sesuo. Ji laikoma vienuolių moterų globėja bei maldos ir atsidavimo simboliu. Katalikų pasaulyje šv. Scholastika minima vasario 10 dieną.
Kad turiu savo vardo dieną, žinau seniai, nes maldaknygėse yra užrašyta, bet vardadienio niekada nešvenčiu. Daug kam net neateina mintis, kad Scholastika gali turėti vardadienį.
Ar žinote, pažįstate ir kitų žmonių, turinčių tokį pat vardą kaip Jūsų?
Savo bendravardės gyvenime nesu sutikusi, bandžiau ieškoti per įvairias paieškas. Pagaliau radau vieną gyvenančią Kaune. Susitikusios nebuvome.
Eilėraštis bendravardei
Ar Jūsų vardas kada nors tapo įkvėpimo šaltiniu Jūsų kūrybiniams tekstams?
Manau, kad tikrai ne. Gal tik vienas eilėraštukas, kuris buvo skirtas nesutiktai bendravardei.
Bendravardei
Nesutikta dar bendravarde
Keistu senoviniu vardu,
Galbūt mums susitikti verta?
Aš noriu to! O gal ir tu?
Atklydusį pro amžių klodus,
Vardą sunku ištart kitiems,
Bet įsiminus jį, atrodo,
Dažnai nereikia pavardės.
O senas vardas tas kaip vynas
Gal patrauklus paslaptimis.
Tik kada nors tėvai, kas žino,
Ar vaiką juo vadint išdrįs?
Tad atsiliepki, bendravarde
Keistu senoviniu vardu.
Kur nors sutikt tave nors kartą
Svajoju aš. O gal ir tu?
O kada pajutote, kad būtent žodis yra Jūsų kūrybinė raiška?
Poezija yra galimybė subtiliau išreikšti savo dvasios būseną, jausmus. Nuo vaikystės kažkaip savaime susieiliuodavo mintys, sakiniai. Visi gamtos reiškiniai man visada atrodė kaip stebuklas: buvau įsitikinusi, jog girdžiu, kaip pavasariais sprogsta medžių pumpurai, kaip skundžiasi šalnos sugelta žolė, kaip rudenį atsisveikina lapai su gimto medžio šakomis.
Norėjosi tuos pojūčius užrašyti, o tam labai tiko eiliuoti posmai. Panašiai gamtoje jaučiuosi ir dabar, gamtos namai – nuostabūs.
Visas mano kūrybos kraitis yra 24 knygos. Tai ne vien poezija, yra ir prozos: romanas, novelės, dokumentinė proza. Nuo 2013 metų rašau straipsnius į Lenkijos lietuvių Punske leidžiamą Jotvingių krašto paveldo metraštį TERRA JATWEZENORUM, yra nemažai ir dainų pagal mano tekstus.
Jei Jūsų vardas būtų eilėraštis?
Tai būtų toks vienas posmelis:
Per amžių klodus atkeliavęs,
Toks paslaptingas ir drovus,
Jis tapo artimas ir savas,
Lydėdamas mano metus...
