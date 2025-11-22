Šie vardai laikomi nykstančiais užsienyje: jų gali nebelikti

Galbūt netrukus teks išgirsti vardą Karen gerokai rečiau – šis neigiamą sąsają turintis vardas yra tarp 10 kūdikių vardų, kurių populiarumas per metus reikšmingai sumažėjo, skelbia pasaulinė vardų duomenų svetainė „NameKun“.
Vaikų vardai, laikomi nykstančiais
Vardas Karen, kuris 7-ajame ir 8-ajame dešimtmečiuose buvo pirmosiose vietose, pernai nukrito į 4 844-ąją vietą – kaip nurodo svetainė „Tyla“, šiuo vardu buvo pavadinti tik keturi kūdikiai, rašo nypost.com.
Pastebima, kad kartais ir kultūriniai reiškiniai gali paveikti vardo populiarumą. Pavyzdžiui, vardas Karen dabar turi socialinę stigmą – ji susiformavo pastaraisiais metais, kai šis vardas tapo slengo terminu ir memu.
Vardai, kurie buvo populiarūs tarp 1950–1970 metų, šiais laikais duodami gerokai rečiau; daugelis jų iškrito iš tūkstančio populiariausių vardų sąrašo arba tapo itin reti naujagimių tarpe – kai kurių duota daugiau nei 90 proc. mažiau lyginant su populiariumo piku.
Pavyzdžiui, vardai Nevilis ir Galvinas šiandien duodami taip retai, kad kūdikių vardų sąrašiuose gali būti laikomi beveik išnykusiais.
Vardas Lauren 1996 m. buvo penktoje vietoje pagal populiarumą – tų metų duomenimis, taip buvo pavadinti 6 299 kūdikiai – tačiau 2024 m. jis nukrito į 934-ą vietą, kai tais metais gimė tik 34 mergaitės vardu Lauren.
„BabyCenter“ duomenimis, teksto rašymo metu, vardas Lauren 2025 m. JAV užima 477-ą populiarumo vietą.
Komentarų svetainė „The Bump“ pranešė, kad Nevilis 2024 m. užėmė 21 752-ą vietą apskritai ir 10 563-ą vietą tarp berniukų, skelbia „Daily Mail“.
10 kūdikių vardų, kuriems gresia išnykimas:
- Lauren;
- Karen;
- Šeila;
- Brenda;
- Gladys;
- Galvinas;
- Roderickas;
- Garis;
- Nevilis;
- Dale'as.
