Neduokite vaikams šių vardų: nustebsite, ką jie reiškia kitose kalbose

Ekspertų iš kalbų mokymosi programėlės „Babbel“ teigimu, yra devyni vardai, kurie labai gerai skamba viena kalba, bet kitose šalyse gali skambėti prasčiau ar net priminti keiksmažodžius, rašoma mirror.co.uk.
Ekspertai ragina būsimus tėvus pasitikrinti, ar žino, ką vardas gali reikšti, išverstas į kitas kalbas. Lingvistai sako:
„Tai jums daugiau atskleis apie šio vardo kultūrinę kilmę ir apie tai, ką jis reiškia kitose kultūrose. Be to, nors iš tokių vertimų dažnai gimsta smagūs juokeliai, kartais patenkama ir į nepatogias situacijas, todėl tikrai verta viską iš anksto apgalvoti“.
Turėdami tai omenyje, ekspertai sudarė 9 vardų sąrašą, kurie iliustruoja būtent tokias nepatogias situacijas, į kurias patenkama gerai neišsiaiškinus, ką reiškia vaikui duodamas vardas.
Markas
Pirmas vardas sąraše – Markas, kuris patinka tėvams, norintiems savo vaikui suteikti pasitikėjimo savimi ir lyderystės. Taip yra todėl, kad šis vardas kilęs iš lotyniško vardo Marcus – pavyzdžiui, Marcus Aurelius – ir reiškia „karingas“.
Tačiau Norvegijoje toks vardas visai neatspindi narsos, nes skamba visai kaip norvegiškas žodis „mark“, o tai reiškia kirmėlę. Tikrai ne tas gyvūnas, su kuriuo tėvai norėtų sieti savo kūdikį.
Todas
Toliau – Todas, vardas kilęs iš senosios anglų kalbos ir reiškiantis lapę. Šis vardas labai patinka klasikinio „Disney“ filmuko „Lapė ir šuo“ gerbėjams. Tačiau Vokietijoje žodis „tod“ neskamba mielai – tai reiškia mirtį.
Erikas
Iš senovės skandinavų kalbos kilęs vardas Ericas reiškia „amžinas valdovas“, todėl daugeliui atrodo labai tinkamas sūnui. Tačiau Turkijoje vardas skambės ne taip galingai – „erik“ turkiškai reiškia slyvą.
Nikas
Nikas, populiarus vardo Nikolas trumpinys, yra galingas iš senovės graikų kalbos kilęs vardas, kuriame telpa žodžių „pergalė“ ir „žmonės“ reikšmės. Deja, šis vardas taip skamba labai panašiai, kaip ir necenzūrinis prancūziškas esamojo laiko veiksmažodis „niquer“, reiškiantis „užsiimti seksu“.
Nenuostabu, kad Prancūzijoje ne vienam taip besivadinančiam britui teko pakliūti į nepatogias situacijas.
Viljamas
Dažnai vartojamas vardo angliškas vardo Viljamas trumpinys, Bilas, yra germaniškas vardas, reiškiantis „aistringas gynėjas“. Deja, olandų kalba tai taip pat reiškia „subinę“.
Kaila
Hebrajiška vardo „Kaila“ reikšmė yra „karūna, laurai“, todėl sukuria didybės pojūtį, tačiau urdu kalboje šis žodis reiškia bananą (کیلا), todėl visai nėra karališkas.
Kamila
Vardas Kamila taip pat yra lotyniškos kilmės ir reiškia tarnautoją – kunigui religinių ceremonijų metu padedantį žmogų. Tačiau tai skamba labai panašiai į graikišką žodį καμήλα, reiškiantį „kupranugarį“.
Lola
Lola – tai ispaniško vardo Dolores trumpinys. Tačiau Filipinuose „lola“ reiškia močiutė – taigi, kūdikiui nelabai tinka.
Kara
Vis dėlto, turbūt pati keisčiausia yra vardo Kara situacija. Lotyniškai tai reiškia „mylima“, bet arabiškai labai panašiai skambantis žodis „khara“ pažodžiui reiškia „išmatas“.
