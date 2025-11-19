Alytiškei gydytojai tėvai išrinko itin retą vardą: daugelis tokio net negirdėję

Kiek gydytojai teko domėtis, Rasida – lietuviško Rasos vardo vedinys. „Nors dabar, jei paklausi dirbtinio intelekto, jo atsakymas jau siekia ir musulmoniškus kraštus, pateikiama informacija, kad tai arabų kilmės vardas – Rašidas“, – patikslina R. Jenčienė.
Linksma istorija, susijusi su išskirtiniu vardu
Ir pasakoja linksmą istoriją, susijusią su jos vardu. „Turkijoje yra populiari dainininkė vardu Rasida arba labai panašiai skambančiu. Kai skrendu Turkijos avialinijų („Turkish Airlines“) lėktuvu, pareigūnai, tikrindami asmens dokumentą, vis kartoja „Rasida, Rasida“, aiškiai pabrėždami paskutinį vardo skiemenį“, – juokiasi alytiškė.
Rasida turi septyneriais su puse metų vyresnę seserį – Almą. Gydytoja sako negalinti atsakyti, kodėl tėvai, iš kaimo kilę žmonės, savo dukroms parinko tokius vardus, rašoma Alytaus miesto savivaldybės pranešime.
„Mano teta, jau amžiną atilsį, baigusi Alytaus mokytojų seminariją, gyveno ir dirbo Seirijuose, tais laikais ji buvo viena pirmųjų pradinių klasių mokytojų. Vienu metu su ja gyveno ir mano mama, kuri, būdama paauglė, mokėsi Seirijų mokykloje. Tetos draugai turėjo dukrą vardu Rosida, kuri, beje, irgi yra gydytoja ir dirba S. Kudirkos ligoninėje.
Kai aš gimiau, tėvai prisiminė tą mergaitę, mažą, gražų vaiką. Tik Rosida jiems gal skambėjo per griežtai ar pamiršo tikslų vardo skambesį, ir aš buvau pavadinta Rasida“, – savo vardo istoriją pasakoja R. Jenčienė.
Alytiškė gydytoja žino, jog būtent jos vardas lėmė, kad taip buvo pavadinta viena mergaitė.
Penkeriais metais jaunesnė moteris irgi dirba sveikatinimosi srityje. Ji yra kūno rengybos ir kalanetikos specialistė.
Viename žurnale, skyrelyje „Kalba vaikai“, R. Jenčienė yra skaičiusi, kaip į klausimus atsakinėja 4 metų Rasida iš Klaipėdos krašto. Daugiau Rasidų alytiškė nežino.
Per 25-erius metus taip pavadinta tik viena mergaitė
Kiek jai teko domėtis, nuo 1999-ųjų nuo 2024-ųjų šis vardas buvo suteiktas tik vienai mergaitei.
„Vardas yra tarsi mūsų žymuo, per jį mes esame identifikuojami. Jis įsišaknija kitų ir mūsų sąmonėje“, – sako gydytoja.
Ji prisimena ir dar vieną netiesioginę savo vardo istoriją. Draugai, keliavę po buvusią Jugoslaviją, viename bare sutiko merginą, kuri buvo labai panaši į Rasidą. Nors jos vardas buvo visai kitoks, draugai tą barą linksmai praminė „Pas Rasidą“.
Pačiai R. Jenčienei visuomet patiko ilgi vardai, dukrą ji pavadino Aleksandra, nes labai vertina, kai vardai ateina iš giminės. Moters senelis, kaimo šviesuolis, kurio jai neteko pažinti, buvo Aleksandras. Taip ji, besidominti genealoginiu medžiu, tokiu būdu pratęsė savo šeimos istoriją.
Seserį Almą ji kartais vadindavo Almentina – „kad būtų gražiau“. Sesė dėl to labai pykdavo, bet vėliau į ją juokais taip kreipdavosi ir tėvai.
R. Jenčienė laisvalaikiu yra aktyvi kultūros renginių lankytoja. Apskrities S. Kudirkos ligoninėje gydytoja dirbanti 26 metus, sako niekada nenorėjusi išvažiuoti iš Alytaus, šis miestas – jos šaknys, jos namai.
Šaltinis: Alytaus miesto savivaldybės Komunikacijos skyriaus informacija
