  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Naujas Lietuvos vardas „Formulėje 4“: lenktyniaus dviejuose čempionatuose

2025-10-29 09:02 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-29 09:02

Dar vienas jaunas Lietuvos lenktynininkas Tomas Rudokas žengia svarbų karjeros žingsnį – jis pasirašė sutartį su Austrijos „Formelaustria Race Academy“ ir 2026 metų sezone atstovaus „Renauer Motorsport Team“ komandai dvejose „Formulės 4“ serijose: „Formula Winter Series“ ir Centrinės Europos zonos (CEZ) čempionate.

Tomas Rudokas (nuotr. asm. archyvo)

0

Akademijos atstovai patvirtino, kad T. Rudoką stebėjo dar kartingo varžybose. „Buvome įsitikinę, kad jis pasirengęs pereiti į F4. Džiaugiamės, kad dabar jis yra mūsų akademijos narys, o mūsų ekspertai padės jam tapti tikru profesionalu“, – teigė programos direktorius Harry Miltneris.

2009 metais Vilniuje gimęs T. Rudokas karjerą pradėjo būdamas septynerių. Sėkmingai varžęsis Europos ir nacionaliniuose kartingo čempionatuose (2018 m. tapo Lietuvos čempionu), 2025 m. jis žengė į GT lenktynes, prisijungdamas prie „Porsche Sprint Challenge Central Europe“ serijos. Būtent čia jo pasirodymas ir patraukė Austrijos akademijos skautų dėmesį – spalio pradžioje lietuvis buvo pakviestas į atrankos testus.

Šiame karjeros etape T. Rudoką rems ir technologijų kompanija „Saily“, siūlanti eSIM paslaugas keliautojams.

„Labai džiaugiamės, kad Tomas persėda į „Formulę-4“. Tai vienas svarbiausių laiptelių jauniesiems lenktynininkams. Tomas jau per testus pademonstravo potencialą ir teisingą požiūrį“, – kalbėjo vienas iš „Saily“ įkūrėjų, pats lenktyniaujantis Jonas Karklys. Jis pridūrė, kad T. Rudoko startai tarptautinėse trasose taps puikia proga pristatyti ir „Saily“ prekės ženklą.

Pats 16-metis T. Rudokas neslėpė džiaugsmo: „Puiku žengti kitą žingsnį. Su „Saily“ parama kitais metais startuosiu „Formula Winter Series“ ir F4 CEZ čempionatuose. Abiejose serijose konkurencija didelė, trasos puikios, todėl labai džiaugiuosi.“

Artimiausias startas laukia 2026-ųjų sausio pabaigoje Portugalijoje, Estorilio trasoje („Formula Winter Series“), o F4 CEZ čempionatas prasidės balandį Austrijoje, „Red Bull Ring“ trasoje.

2024 m. įkurta „Formelaustria Race Academy“, kurią remia tokios F-1 legendos kaip Riccardo Patrese ir Alexas Wurzas, yra laikoma svarbiu tramplinu jauniems talentams, siekiantiems „Formulės-1“.

Akademija suteikia ne tik techninę bazę su moderniais „Tatuus Formula 4“ bolidais, bet ir visapusišką fizinio, psichologinio bei medijų mokymo programą.

