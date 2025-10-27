Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Juokas, ašaros ir legendinės frazės: „Ralio išdykėliai“ surengė alternatyvius ralio bendruomenės apdovanojimus

2025-10-27 13:04 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-27 13:04

Kas tapo „Metų frazės“ autoriumi? Kuris lenktynininkas pelnė „Aštriausio peilio stalčiuje“ titulą? O kam atiteko garbingiausias MVP apdovanojimas? Į šiuos ir kitus netikėtus klausimus šeštadienio vakarą atsakė alternatyvūs ralio bendruomenės apdovanojimai, kuriuos surengė populiarios tinklalaidės „Ralio išdykėliai“ kūrėjai – lenktynininkai Gediminas Ivanauskas, Aras Kalėda ir Justas Simaška. Perpildytame Vilniaus bare „Peronas“ susirinkusi ralio bendruomenė pati išrinko savo sezono herojus ir antiherojus.

„Ralio išdykėlių“ surengti ralio bendruomenės apdovanojimai (nuotr. Egidijaus Babelio)
30

0

Dvejus metus gyvuojanti tinklalaidė išgarsėjo ne tik dėl gilių techninių analizių ar telemetrijos duomenimis paremtų greičio palyginimų, bet ir dėl unikalaus požiūrio – nevengiant satyros, humoro ir aštrių diskusijų apie ralio užkulisius. Būtent ši neformali dvasia persikėlė ir į gyvą renginį, kurio tikslas, pasak organizatorių, buvo leisti lenktynininkams atsipalaiduoti ir pasijuokti vieniems iš kitų.

Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.

„Ralio išdykėlių“ surengti ralio bendruomenės apdovanojimai
(30 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Ralio išdykėlių“ surengti ralio bendruomenės apdovanojimai

Susirinkusi publika balsuodama išrinko nugalėtojus aštuoniose nominacijose. „Metų frazės“ titulas atiteko Eimantui Jankui už legendinį „Atvažiavom“, ištartą G. Ivanauskui nulūžus pusašiui vos pajudėjus iš starto. „Aštriausiu peiliu stalčiuje“ pripažintas Klaudas Bučinskas, per sezoną taip „sudrožęs“ savo automobilį, kad šis prarado pusę vertės.

„Metų proveržio“ apdovanojimas įteiktas Audroniui Gulbinui, vos persėdus į N5 klasės automobilį iškart tapusiam čempionu. „Metų trajektorijos“ nominacijoje triumfavo „Gorilla Burgers Racing Team“ už neįtikėtiną „aštuoniukę“ vienoje tiesiojoje. „Metų projektu“ tapo amžinai kuriamas Martyno Samsono „Subaru“, kurio starto laukiama jau kelerius metus.

„Metų skandalo“ titulą pelnė emocingas Aurimo Dervinsko ir Gedimino Ivanausko pokalbis finišo zonoje. „Metų Onboard“ (vaizdo įrašo iš vidaus) nugalėtoju tapo Martynas Tereikis už nuotaikingą nuotykį Trakų ralyje.

Galiausiai, garbingiausias „Metų MVP“ (naudingiausio žaidėjo) apdovanojimas atiteko jauniesiems talentams – Marko Buteikio ir Tito Čapkausko ekipažui, iškovojusiam istorinę 80 000 eurų stipendiją startui Europos čempionate.

„Ralio išdykėlių“ apdovanojimai tapo puikiu ir neformaliu sezono uždarymo akcentu, parodžiusiu, kad Lietuvos ralio bendruomenė turi ne tik greičio, bet ir puikų humoro jausmą.

Apdovanojimų ceremonijos vaizdo įrašą galite pamatyti žemiau: 

