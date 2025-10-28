Sigito barzda – ilgiausia visoje Lietuvoje: pamatykite, kaip ji atrodo

Anot agentūros vadovo Gintaro Pociaus, remiantis „Gineso“ pavyzdžiu, barzdos ilgis buvo matuojamas nuo taško tarp nosies ir viršutinės lūpos, t.y. nuo standartinės barzdos augimo linijos, esančios ties viduriu skruosto, rašoma pranešime spaudai.
Ilgiausios barzdos Lietuvoje rekordininkas
Sigitas – tolimųjų reisų vairuotojas, kaip pats sako, „furistas“. Barzdą auginantis todėl, kad ...tingi kas rytą skustis. Ir nuo tada, kai ji pradėjo augti. Na, o barzdos augimas, kaip juokauja rekordininkas, suintensyvėjo tada, kai ...nustojo augti plaukai ant galvos. Juokas juokais, bet Sigito barzda, kaip įvaizdžio dalis, tikslingai auginama ir prižiūrima maždaug 7-8 metus.
Kaskart, grįžęs iš reiso po Europos šalis, jis skuba į namus, o po to – tiesiai į saloną „CyberPunk Barbers“, pas barberį Nedą Jasiūną, kuris Sigito barzda rūpinasi jau ne vienerius metus. Beje, įdomi detalė – ilgiausios barzdos savininkas ir jo barberis yra gimę tą pačią dieną!
Paklaustas, ar netrukdo tokia ilga ir vešli barzda kasdieniniame gyvenime, atliekant namų ruošos darbus ar tiesiog valgant, Sigitas sako jau spėjęs su ja „susidraugauti“: barzda dažniausiai yra surišta, kad „nesitabaluotų“ ir netrukdytų. O atliekant rimtesnius buities darbus ar gaminant maistą vyras ją tiesiog ... susikiša po marškinėliais. Tai ypač aktualu komandiruotėse.
Kaip žinia, tolimųjų reisų vairuotojai ne visada turi galimybę nakvoti viešbučiuose, su maitinimu. Kartais pusryčius ir vakarienes tenka pasiruošti pačiam, naudojantis dujine virykle. Tuomet barzdą tenka ypač saugoti – vos vienas neatsargus judesys, ir „sudie barzda, sudie rekordai“.
Kaip į sutuoktinio puoselėjamą grožybę reaguoja žmona? „Toleruoja. Per 20 metų įprato ir didelių ultimatumų nekelia“,- sako Sigitas. Ir prisipažįsta nuo pat paauglystės buvęs toks truputį „chuliganas“: 1993 metais, būdamas maždaug 15 metų, „prasidūrė“ nosį. Mama verkė. Tuo metu iš sovietmečio sąstingio besivaduojančioje Lietuvoje vyrui net auskarą įsiverti buvo didelis iššūkis...
Išgirdęs klausimą apie aplinkinių reakcijas, Sigitas neslepia dėmesio išties sulaukiantis kone kasdien, ypač užsienyje – netrūksta komplimentų, palaikančių susižavėjimo gestų ir norinčiųjų drauge nusifotografuoti.
Tiesa, lietuviai kur kas santūresni – išvydę ilgabarzdį gatvėje ar prekybos centre, nebent vaikai sureaguoja šūksniais „Mama, mama, žiūrėk!“ Suaugusieji reaguoja šnabždesiu, palydi žvilgsniu, bet fotografuotis ir bendrauti nesiveržia. Tad perdėtas dėmesys, bent jau kol kas, Sigito neerzina.
Pasaulio rekordas
Anot „Rekordų akademijos“ vadovo Gintaro Pociaus, ilgiausia barzda pasaulyje šiandien gali didžiuotis Sarvanas Singas (Sarwan Singh) – jo puošmena siekia net 2,54 metro. Kanadoje gyvenantis vyras prisipažįsta savo išskirtinei barzdai skiriantis daug dėmesio – kasdien ją plauna, šukuoja ar specialiomis priemonėmis stiprina.
Barzdos augimo greitis didžiąja dalimi priklauso nuo genetikos ir testosterono kiekio, tačiau manoma, kad vidutiniškai per metus barzda paauga apie 14 centimetrų.
