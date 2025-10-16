„Aš žinau, ką reiškia didelis kūdikis“: moteris pagimdė beveik 6 kg sūnų ir pribloškė internetą

Mama socialiniuose tinkluose pasidalijo nuotrauka, kurioje ji dar nėščia, ir kita – kurioje matyti, kaip atrodė jos sūnus iškart po gimimo.
Pirmojoje nuotraukoje S. Martin pozuoja vilkėdama chalatą, o jos pilvas atrodo itin didelis.
Moteris rašė: „Kai žmonės kalba apie didelius kūdikius, jie nežino, apie ką kalba. Bet patikėkite manimi... aš žinau.“
Kitoje nuotraukoje matyti jos sūnus Cassianas iškart po gimimo – žmonės liko priblokšti.
Cassianas gimė sverdamas net 5,8 kg. Net ligoninės personalas buvo nustebęs jo dydžiu, teigdamas, kad tai didžiausias kūdikis, gimęs per pastaruosius trejus metus.
Naujiena apie jo gimimą net pateko į JAV televizijos naujienų kanalą WSMV.
„Ar jis po to jus visus parvežė namo?“
Be to, Cassianas gimė tą pačią dieną, kaip ir jo mama – per jos gimtadienį. S. Martin pavadino jį „didžiausia dovana“, rašo „The Sun“.
Vaizdo įrašas greitai išpopuliarėjo ir jos „TikTok“ paskyroje @shlbmrtn buvo peržiūrėtas daugiau nei 35 milijonus kartų.
Kūdikio dydis tiek nustebino žmones, kad daugiau nei 50 tūkstančių komentatorių pasidalijo savo reakcijomis.
Daugelis domėjosi, kaip S. Martin pavyko pagimdyti tokį kūdikį, o kiti juokavo, kad jis jau atrodo kaip suaugęs vyras.
Vienas asmuo net šmaikštavo: „Ar jis po to jus visus parvežė namo?“
„Sveikinimai, bet ar tu gerai jautiesi?“ – klausė kitas vartotojas.
„Prašau, pasakyk, kad tau buvo atliktas Cezario pjūvis“, – rašė dar vienas žmogus.
