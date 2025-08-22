90-metį atšventusi Jūratė Norvaišienė atskleidė ilgaamžiškumo paslaptį: 1 veiksmą daro kiekvieną rytą

Su naujienų portalu tv3.lt ji dalijasi mintimis apie tai, ką jai reiškia sulaukti tokios sukakties, kokias gyvenimo pamokas labiausiai brangina bei atskleidžia, kokia, jos manymu, yra ilgalaikės santuokos paslaptis.
Gyvenimo patirtys, kurias brangina
Paklausta, ką jai reiškia sulaukti 90-ies metų jubiliejaus, Jūratė šypsosi – amžiaus ji neskaičiuoja ir su metais savo gyvenimo nesieja.
„Esu už tai, kad fizinis kūnas ir tavo „kompiuteris“, kuris yra smegeninėje, jie gana skiriasi. Labai priklauso nuo to „kompiuterio“, kiek tu gyvensi ir kaip jis darbuojasi“, – sako ji.
Pasak Jūratės, gyvenimas – tarsi mokykla, kurioje žmogus privalo nuolat mokytis. Juk pasaulyje tiek daug dalykų, kurių iki galo nesuprantame, todėl juos atrasti ir pažinti yra be galo įdomu.
„Mes dažnai apsiribojame tik savo specialybe ar smulkmenomis, pasidomime poezija ar muzika, bet juk pasaulis nepaprastai įdomus – įvairios šakos, kryptys, atradimai. Visą gyvenimą mokausi. Iki šiol sekame medicinos naujienas, gauname mokslinių žurnalų iš Kanados“, – pasakoja ji.
Moteris juokauja, kad paros dažnai jai pritrūksta ir norėtų, kad para turėtų ne 24, o bent 25 valandas, nes visada atrodo, kad laiko per mažai.
Draugystė, virtusi ilgaamže santuoka
Jūratė ir Česlovas Norvaišos šiemet paminėjo ir ypatingą sukaktį – net 65-erių metų bendro gyvenimo jubiliejų. Pasak Jūratės, juos sieja ne tik meilė, bet ir tvirta draugystė.
„Mes santuokoje visų pirma esame draugai“, – šypsosi ji.
Prisiminusi jų pažintį, moteris neslepia šypsenos: „Pati jį išsirinkau. Pradžioje jis į mane net nežiūrėjo – mes abu mokėmės medicinos institute, toje pačioje grupėje. Dabar, žvelgdama atgal, galvoju: „Buvau tikrai protinga moteris.“
Auditorijoje, penktame kurse, apžvelgiau visus studentus. Galvojau: „Gal su tuo pabandyti, pažiūrėti, koks jis?“ Tarsi draugo ieškojau sau. Buvo laikas, kai draugavau su vienu ar kitu kursioku, bet galiausiai supratau – kam dairytis aplink, jei šalia manęs, čia pat, yra toks šaunus, energingas, išradingas berniukas?“
Ši pažintis netruko peraugti į artimą ryšį, o draugystė tapo tvirtu jų santuokos pamatu, kuri tęsiasi jau daugiau nei šešis dešimtmečius. Jūratė priduria, kad šeima jai užima ypatingą vietą, o meilė vaikams, anūkams ir proanūkams įkvepia gyventi bei dalintis su jais savo patirtimi ir džiaugsmais.
Ilgalaikės santuokos paslaptis
Pasiteiravus apie ilgalaikės santuokos paslaptis, Jūratė atskleidžia, kad dažnai renkantis gyvenimo partnerį pirminį vaidmenį iš pradžių atlieka potraukis.
„Jeigu tuo metu seksas labai sėkmingas, jautiesi tarsi „ant sparnų“ ir galvoji, kad šis žmogus tavo gyvenime – vienintelis ar vienintelė“, – atvirai sako moteris.
Tačiau, pasak jos, po kelerių metų aistra dažniausiai nuslūgsta ir seksualinis potraukis nebevaidina svarbiausio vaidmens. Moteris sako, kad tuomet svarbiausia tampa tai, ar šalia tavęs yra tikras draugas, ar tiesiog svetimas žmogus.
Jūratė pabrėžia, kad ilgalaikėje santuokoje pirmiausia reikia matyti padorų, nuoširdų ir neabejingą žmogų, kuris, kai prireikia, gali padėti ir palaikyti.
Taisyklės, kurių laikėsi nuo ankstyvos jaunystės
Jūratė pasakoja, kad nuo ankstyvos vaikystės visą laiką buvo aktyvi ir sportavo. Ji buvo sportinės gimnastikos Kauno miesto mokyklų čempionė, nuolat dalyvaudavo varžybose tarp mokyklų ir dažniausiai iš jų išeidavo nugalėtoja.
Vėliau Jūratė aktyviai užsiėmė irklavimu keturvietėje medicinos institute, o visa ši sportinė patirtis, pasak jos, padėjo ugdyti discipliną, ištvermę ir atsakomybę, kurios vėliau praverčia ir gyvenime, ir santykiuose.
„Suvaidino vaidmenį tas, kad aš lygiagrečiai su medicinos institutu mokiausi Juozo Gruodžio technikume vokalą. Tam, kad išsaugoti savo gerklę, užgrūdinti, pradėjau praustis nuo pusės po šaltu vandeniu kiekvieną rytą, o paskui ir visa lįsti po dušu“, – atskleidžia pašnekovė.
Ji pasakoja, kad daugelį metų šią rutiną atlikdavo kiekvieną dieną, o vakare būtinai maudydavosi Nemune, nes gyvena šalia jo kranto.
Kita svarbi Jūratės taisyklė – emocijos. Ji pasakoja, kad jos širdyje nėra vietos neapykantai ar nemeilės jausmui, ir net tiems žmonėms, kurie niekada nepadarė nieko gero.
„Šitas jausmas man svetimas. Aš esu laiminga, kad manęs tai nekankina, nes labai dažnai žmonės save pradeda griaužti iš vidaus kažko pavydėdami ar jausdami antipatiją, matydami aplinkui tik tai, kas negerai. Šitas jausmas tave suėda iš vidaus ir, atrodo, tikrai prisideda prie tavo išvaizdos blogąja prasme“, – atskleidžia moteris.
Ji išskyrė ir trečią taisyklę – išmiegoti septynias–aštuonias valandas per parą. Anot Jūratės, tai yra gyvenimo taisyklė, kurios mes turime laikytis šventai, nes švaistyti savo miegą nėra sveika.
„Ketvirta – smalsumas, noras pažinti. Reiškia, mūsų tas „kompiuteris“ yra tikrai labai galingas. <...> Psichologinis bendravimas su žmonėmis, kurie tau tinka, palankiai veikia psichiką. Kuo mažiau šiukšlių, tuo mažiau negatyvo tame „kompiuteryje“ – tuo yra sveikiau“, – pažymi pašnekovė.
Jūratės grožio ritualai
Paklausta apie šiuolaikines grožio priemones, 90-erių Jūratė pasakoja, kad turi nuostabią kosmetologę, kuri rūpinasi jos oda ir padeda jai išlaikyti jaunatvišką spindesį. Nepaisant garbaus amžiaus, moteris stebina savo grožiu – veidas spindi sveikata, oda švytinti, o energija ir žvalumas traukia žvilgsnius.
„Negalima odos palikti tokios „caca lelia“. Atsikėlus ryte visada duodavau sau šiek tiek per skruostą, padaužydavau, kad pagerėtų kraujo apytaka. Tai pagrindas – kad oda būtų gerai aprūpinta krauju“, – sako ji.
Anot Jūratės, per naktį odą nugulime, tačiau kai ją gerai stimuliuoji, ji puikiai sureaguoja, tampa gyvybinga ir švytinti. Šią procedūrą ji atlikdavo kiekvieną dieną. Tai tapo tarsi maža ryto meditacija, kuri puoselėja odą.
Ji taip pat atskleidžia, kad mėgsta ir šiuolaikines procedūras, pavyzdžiui, mezoterapiją:
„Mezoterapija – tai procedūra, kai serumą įleidžia po oda. Procedūra nuostabi, tačiau labai svarbu, kad ją atliktų tik geras ir jautrus specialistas, nes ne kiekvienas gali tai tinkamai atlikti.“
Jūratė priduria, kad tokių grožio ritualų dėka oda ne tik graži iš išorės, bet ir sveika, o pats procesas suteikia malonų kasdienybės ritualą.
Siunčia patarimą jaunajai kartai
Apibendrindama savo gyvenimo patirtį ir vertybes bei paklausta, kokį patarimą duotų jaunajai kartai, Jūratė atsako nuoširdžiai:
„Patariu būti neabejingiems kitiems, šalia tavęs esantiems, empatiškiems. Ir sutikus kitą žmogų, pirma ieškoti, kas pas jį gražaus, kas tave traukia, į ką tau malonu žiūrėti. Tada tau gera pasidaro ir norisi bendrauti su tuo žmogumi.“
Šie paprasti, bet gilūs žodžiai primena, kad gerumas, atjauta ir gebėjimas pastebėti grožį kituose kuria ne tik prasmingus santykius, bet ir pilnavertį gyvenimą.
Jūratės patirtis ir šiluma įkvepia ne tik jos artimuosius, bet ir visą jaunąją kartą. Ji primena, kad tikrosios gyvenimo vertybės slypi ne materialiuose dalykuose, o širdies gebėjime mylėti ir būti šalia kitų.
