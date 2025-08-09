Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas

Vyro spermą užšaldė 1994-aisiais: nepatikėsite, kas jai nutiko šiemet

2025-08-09 20:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-09 20:20

Praėjusį mėnesį gimęs berniukas pelnė neįprastą titulą – jis laikomas „seniausiu kūdikiu pasaulyje“, nes apvaisinimui panaudota sperma buvo užšaldyta dar 1994-aisiais ir apvaisinimui panaudota praėjus 30 metų.

Tyrimai (nuotr. SCANPIX)

1

Žmogaus pradėjimas mėgintuvėlyje – tema, vieniems suteikiantį viltį, o kitiems vis dar primenanti mokslinės fantastikos filmus.

Dirbtinis apvaisinimas (IVF) jau padėjo milijonams porų visame pasaulyje susilaukti vaikų, tačiau kartu paliko milijonus šaldytų embrionų – „nepradėtų gyvenimų“ – kurie metų metus saugomi šaldytuvuose, laukdami savo šanso.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kai kurie jų, kaip ir šio naujagimio Thaddeus atvejis, į pasaulį atkeliauja net po kelių dešimtmečių, rašo dailymail.co.uk.

Panaudota sperma, užšaldyta 1994-aisiais

Mažylis Thaddeus gimė liepos 26 dieną, jo tėvai – 35-erių Linda ir 34-erių Timas Pirsai iš Ohajo valstijos, JAV.

Pora beveik aštuonerius metus nesėkmingai bandė susilaukti vaikų, todėl nusprendė išbandyti dirbtinį apvaisinimą – tai tapo sprendimu, padėjusiu išpildyti jų svajonę tapti tėvais.

Thaddeus buvo vienas iš keturių embrionų, užšaldytų dar 1994 metų gegužę, kai L. Archerd (dabar 62 m.) su vyru pradėjo dirbtinio apvaisinimo (IVF) procedūrą – kaip ir Pirsų šeima, jie taip pat turėjo sunkumų susilaukti vaikų natūraliai.

Iš viso tuo metu buvo parengti keturi tinkami naudoti embrionai. Vienas jų sėkmingai implantuotas – porai gimė dukra, kuri šiandien jau sulaukusi 30 metų. Kiti trys embrionai buvo užšaldyti – galbūt ateičiai, jei šeima nuspręstų auginti daugiau vaikų.

„Aš vadinau juos savo trimis mažaisiais vilties trupinėliais. Visada be proto troškau dar vieno vaiko“, – prisiminė L. Archerd.

Tėvams rekordas – nesvarbus

Po skyrybų L. Archerd buvo priteista embrionų priežiūra. Vėliau moteris nusprendė juos atiduoti. „Visada maniau, kad tai yra teisingas sprendimas“, – sakė ji.

Kadangi jie buvo saugomi jau labai ilgą laiką, buvo įtraukti į „Snowflake“ programą „Atvira širdis“. Po daugelio metų prie šios programos prisijungė ir Pirsų šeima – jiems IVF procedūra buvo sėkminga, ir pora pagaliau tapo tėvais.

„Mes esame apstulbę, kad turime šį nuostabų kūdikį, – sakė L. Pirs leidiniui „MIT Technology Review“. – Gimdymas nebuvo lengvas, bet dabar mes abu jaučiamės gerai. Darėme tai ne dėl rekordų. Tiesiog labai norėjome kūdikio.“

Savo ruožtu L. Archerd visą patirtį vadina „nerealia“ ir priduria: „Vis dar sunku tuo patikėti.“

