Laura taip gyventi nebegali: visus buities darbus namuose daro viena, o vyras nepadeda

Pora gyvena kartu su dviem dideliais šunimis, tad namuose tvarkos nelieka labai greitai. Nepaisant to, kad finansinė našta pasidalijama po lygiai, moteris jautėsi apkrauta buities darbais ir pervargusi nuo kasdienės rutinos, rašoma nypost.com.
Buities darbus atlieka viena be vyro pagalbos
„Kai tik įsikraustėme gyventi kartu, aš ėmiausi didžiosios dalies valymo ir maisto gaminimo... Bet po kelių mėnesių derinant darbą, namų ruošą ir maisto gaminimą – kartais net tekdavo gaminti tarp susitikimų – aš perdegiau. Visiškai“, – rašė moteris.
Norėdama sumažinti įtampą, moteris pasiūlė pasamdyti pagalbininką.
„Tai labai padėtų“, – teigė ji, tačiau tada, kai moteris pasiūlė, kad pagalba būtų reguliari, jos sužadėtinis supyko.
„Jis labai supyko ir pasakė, kad to nereikia, kad aš tingiu ir bandau išvengti bet kokios atsakomybės dėl namų ruošos. Tai mane supykdė“, – rašė moteris.
Nepaisant jos paaiškinimų, kad nori jausti palaikymą ir kad atsakomybė būtų pasidalinta, partneris išliko priešiškas.
Komentatorių patarimai
Minėtos platformos komentatoriai greitai stojo moters pusėn: „Jei galite sau leisti samdyti ką nors, tuomet jūs suteikiate kam nors darbą ir galite mėgautis gyvenimu.
Arba jūsų sužadėtinis galėtų nusiraminti ir nustoti būti niekšu. Jis šioje situacijoje yra tinginys.“
Kitas komentatorius rašė: „Pasakykite jam, kad vieną mėnesį jis turi atlikti visus darbus be pagalbos, kaip darote jūs, ir po mėnesio galėsite vėl apsvarstyti tvarkytojos samdymo idėją. Arba jis gali tiesiog dabar sutikti su tvarkytojos samdymo planu.“
Moteris ir jos sužadėtinis susiduria su dažna problema – kai namų ruošos našta krenta ant vienos pusės, gali kilti nesutarimų.
Komentatorių nuomone, samdyti namų tvarkytoją – tai ne tingėjimas, o sveikas sprendimas, leidžiantis išlaikyti harmoniją ir gyvenimo kokybę.
Kaip teigia vienas internautas: „Man tai skamba kaip gerai išleisti pinigai.“
