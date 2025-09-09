Šie ženklai išduoda, kad jūsų vaikas vartoja narkotikus: pastebėkite laiku

Socialiniame tinkle „Facebook“ pagrindiniais ženklais, galinčius padėti atpažinti, kad vaikas vartoja psichotropines medžiagas, dalijosi Vilniaus apskrities policija.
Ženklai, išduodantys, kad vaikas vartoja narkotikus
Policijos atstovai atkreipia dėmesį, kad elgesio pokyčiai gali būti pastebimi kasdienybėje: vaikas gali tapti nervingas, imti nebepasirodyti mokykloje, prarasti susidomėjimą ir rūpinimusi savimi, ir tuo, ką anksčiau mėgo.
Ženklų, galinčių parodyti, kad vaikas vartoja psichoaktyvias medžiagas, gali būti ne vienas, o juos pastebėjus raginama imtis veiksmų.
„Prasidėjus naujiems mokslo metams svarbu atkreipti dėmesį ne tik į vaikų žinių pasiekimus, bet ir į elgesį.
Pasikeitęs elgesys gali būti ženklas, kad vaikas vartoja psichoaktyviąsias medžiagas.
Požymiai, rodantys, kad vaikas gali turėti problemų:
- Pasikeitę valgymo ir miego įpročiai.
- Atsirado nervingumas, staigi nuotaikų kaita.
- Pamokų praleidinėjimas, mokymosi pažangumo pablogėjimas.
- Prarastas susidomėjimas ankstesniais pomėgiais (pvz., sportu).
- Mažesnis rūpinimasis savo išvaizda.
- Pinigų ar brangių daiktų dingimas iš namų.
- Blogėjantys santykiai su šeima ir draugais.
Pastebėjus pirmuosius vaiko neigiamus pokyčius atvirai su juo kalbėkitės, neignoruokite, nekaltinkite, bet išklausykite, padėkite ir kartu ieškokite sprendimų“, – dalijosi Vilniaus apskrities policija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!