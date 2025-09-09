Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Šie ženklai išduoda, kad jūsų vaikas vartoja narkotikus: pastebėkite laiku

2025-09-09 15:50 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-09 15:50

Vaikams sugrįžus į mokyklas, tėvams svarbu pasirūpinti ne tik tuo, kad vaikas mokytųsi – už namų durų tyko daugybė pagundų, o psichoaktyvių medžiagų vartojimas mokyklinio amžiaus asmenų tarpe – vis opesnė problema. Policijos pareigūnai primena stebėti savo vaiko elgesį – jis gali išduoti, kad vaikas vartoja narkotikus.

Elektroninė cigaretė

Vaikams sugrįžus į mokyklas, tėvams svarbu pasirūpinti ne tik tuo, kad vaikas mokytųsi – už namų durų tyko daugybė pagundų, o psichoaktyvių medžiagų vartojimas mokyklinio amžiaus asmenų tarpe – vis opesnė problema. Policijos pareigūnai primena stebėti savo vaiko elgesį – jis gali išduoti, kad vaikas vartoja narkotikus.

REKLAMA
1

Socialiniame tinkle „Facebook“ pagrindiniais ženklais, galinčius padėti atpažinti, kad vaikas vartoja psichotropines medžiagas, dalijosi Vilniaus apskrities policija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ženklai, išduodantys, kad vaikas vartoja narkotikus

Policijos atstovai atkreipia dėmesį, kad elgesio pokyčiai gali būti pastebimi kasdienybėje: vaikas gali tapti nervingas, imti nebepasirodyti mokykloje, prarasti susidomėjimą ir rūpinimusi savimi, ir tuo, ką anksčiau mėgo.

REKLAMA
REKLAMA

Ženklų, galinčių parodyti, kad vaikas vartoja psichoaktyvias medžiagas, gali būti ne vienas, o juos pastebėjus raginama imtis veiksmų.

REKLAMA

„Prasidėjus naujiems mokslo metams svarbu atkreipti dėmesį ne tik į vaikų žinių pasiekimus, bet ir į elgesį.

Pasikeitęs elgesys gali būti ženklas, kad vaikas vartoja psichoaktyviąsias medžiagas.

Požymiai, rodantys, kad vaikas gali turėti problemų:

  • Pasikeitę valgymo ir miego įpročiai.
  • Atsirado nervingumas, staigi nuotaikų kaita.
  • Pamokų praleidinėjimas, mokymosi pažangumo pablogėjimas.
  • Prarastas susidomėjimas ankstesniais pomėgiais (pvz., sportu).
  • Mažesnis rūpinimasis savo išvaizda.
  • Pinigų ar brangių daiktų dingimas iš namų.
  • Blogėjantys santykiai su šeima ir draugais.

Pastebėjus pirmuosius vaiko neigiamus pokyčius atvirai su juo kalbėkitės, neignoruokite, nekaltinkite, bet išklausykite, padėkite ir kartu ieškokite sprendimų“, – dalijosi Vilniaus apskrities policija.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų