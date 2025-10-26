Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Šiandien šiukštu nepamirškite 1 veiksmo: kiti jį pamiršta

2025-10-26 10:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-26 10:00

Kaip ir kiekvienais metais, šiandien, paskutinį spalio mėnesio sekmadienį, buvo persuktas laikas. 4 valandą ryte laikrodžiai buvo pasukti valanda atgal, t. y. iki 3 valandos nakties, o taip pradėjome žiemos laiką. 

Kalendorius, laikas (nuotr. 123rf.com)

Kaip ir kiekvienais metais, šiandien, paskutinį spalio mėnesio sekmadienį, buvo persuktas laikas. 4 valandą ryte laikrodžiai buvo pasukti valanda atgal, t. y. iki 3 valandos nakties, o taip pradėjome žiemos laiką. 

1

Tiems, kurie dar nespėjo pasitikrinti, ar tikrai visi laikrodžiai namuose persukti, dabar pats laikas tai padaryti.

Kodėl persukame laiką?

Tik 1895 m. Naujosios Zelandijos entomologas George’as Vernon’as Hudsonas pateikė savo vyriausybei pasiūlymą – kiekvieną vasarą laikrodžius sukti dviem valandomis į priekį, kad žmonės galėtų ilgiau džiaugtis šviesiu vakaru. Vis dėlto jo idėja tuo metu nesulaukė palaikymo – projektas buvo atmestas, rašoma bbc.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vis tik praėjus keliems dešimtmečiams, panaši idėja vėl atgijo Didžiojoje Britanijoje. Statybininkas Williamas Willettas (beje, „Coldplay“ lyderio Chriso Martino proprosenelis) pradėjo aktyvią kampaniją, siekdamas, kad laikrodžiai būtų persukami ir žmonės galėtų ilgiau mėgautis šviesiais vasaros vakarais.

Manoma, kad šią idėją jis sugalvojo dėl asmeninių priežasčių – Willettas buvo aistringas golfo žaidėjas ir jį erzino, kad saulėlydis per anksti nutraukdavo jo žaidimą.

Deja, Willettas nespėjo pamatyti savo sumanymo įgyvendinimo – jis mirė nuo gripo 1915 m. kovo mėnesį. Vis dėlto netrukus pasaulis ėmėsi veiksmų.

1916 m. pavasarį, Pirmojo pasaulinio karo metu, Vokietijos kariuomenė pirmoji persuko laikrodžius į priekį, siekdama taupyti energijos išteklius. Šiuo pavyzdžiu greitai pasekė daugelis Europos šalių.

