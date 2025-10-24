Įsidėmėkite, į kurią pusę suksime laikrodžius: štai kaip tai atsilieps mūsų sveikatai

„Eurovaistinės“ vaistininkė Toma Gečienė dalijasi patarimais, kaip pasirūpinti savo savijauta ateinančiomis dienomis, rašoma pranešime spaudai.
Kokios laikrodžio sukimo pasekmės sveikatai?
Vos viena valanda pasukto laikrodžio pasekmes žmonės gali justi iki savaitės laiko. Vaistininkė Toma Gečienė išskiria, kad dažniausiai iš pradžių pajuntami miego sutrikimai.
„Įprastai vakarais mūsų organizme reguliariu metu pradeda gamintis melatoninas, kuris paskatina mus eiti miegoti.
Visgi, atsukus valandą atgal, išsiderina melatonino gamybos procesas – ji prasideda vėliau nei įprastai, dėl ko vakare mums sunkiau užmigti. O užmigę vėliau nei esame įpratę, sekantį rytą prabusime nepailsėję.
Nuovargį po to gali lydėti nerimas, padidėjęs streso lygis, išsiblaškymas, suprastėjęs darbingumas“, – pasakoja vaistininkė T. Gečienė.
Dėl to, anot vaistininkės T. Gečienės, pereinamasis laikotarpis bus sunkesnis tiems, kurie yra įpratę keltis itin anksti rytais. Ji priduria, kad su iššūkiais taip pat gali susidurti širdies ir neurologinių sveikatos problemų turintys žmonės bei kenčiantys nuo depresijos.
Pataria, kaip iš anksto ruoštis laiko sukimui
1. Melatoninas. Žmonėms, kurie itin jautrūs laiko pokyčiams, jau patariama vartoti melatoniną likus valandai iki miego. Reguliariai jį vartokite kasdien ir dar bent 2 dienas po laiko persukimo. Tai paskatins melatonino gamybą organizme ir įpratins jį anksčiau užmigti.
2. Vaistažolių arbatos. Vakare, likus ne mažiau nei porai valandų iki miego, išgerkite puodelį vaistažolių arbatos – tai gali būti melisos, suktažolės, pipirmėtės. Išgerkite nedidelį kiekį arbatos, ypač jeigu esate linkę naktį keltis į tualetą, kad tai nesutrukdytų jūsų miego.
3. Daugiau fizinės veiklos gryname ore. Ateinančiomis dienomis skirkite daugiau laiko fizinėms veikloms – tai gali būti paprasčiausias pasivaikščiojimas lauke.
4. Pasirūpinkite širdies veikla. Laiko persukimas gali turėti įtakos širdies ir kraujagyslių ligų paūmėjimui. Pasirūpinkite ne tik savo, bet ir vyresnio amžiaus artimųjų vaistinėle, kad joje būtų vaistų nuo spaudimo ir širdies lašų.
5. Jeigu galite – pailsėkite sekmadienį. Kadangi laikrodis bus sukamas naktį iš šeštadienio į sekmadienį, patariama paskutinę savaitės dieną praleisti ramiai. Tad namų ruošos darbus ar didesnius planus, esant galimybei, nukelkite kitai dienai, o vietoje to pailsėkite šią dieną ir nepervarkite prieš pirmadienį.