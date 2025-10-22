Beveik 60 proc. britų nenori sukinėti laikrodžio

Apklausus daugiau nei 100 tūkst. žmonių paaiškėjo, kad vienas iš trijų birtų pageidauja šviesesnių vakarų ir nori, kad vasaros laikas būtų taikomas nuolat.
Viešbučių tinklo „Travelodge“ tyrimas, atliktas prieš šį savaitgalį baigiantis vasaros laikui, parodė, kad vienas iš keturių respondentų pageidauja šviesesnių rytų ir nori, jog Jungtinėje Karalystėje nuolat būtų taikomas Grinvičo (nulinio) dienovidinio vietinis vidutinis saulinis laikas (GMT).
Tuo metu 57 proc. apklaustųjų teigė, kad sukinėti laikrodžių dukart per metus nereikėtų.
Tyrimas taip pat atskleidė, kad vienas iš penkių respondentų teigė naktimis miegantis mažiau nei penkias valandas ir dėl to dažnai kaltino stresą ar nerimą.
