  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Sekmadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?

2025-11-23 05:30
Martynas Žilionis
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-23 05:30

Šį sekmadienį yra minima Lietuvos kariuomenės diena, o taip pat – Šv. Klemensas, Žvejų diena.

Dienos testas

0

Pagarba karėms ir kariams, kurie tarnauja, kad prireikus apgintų mus visus ir Lietuvą. Ir žvejams pagarba, kad turi tiek kantrybės gaudyti žuvis.

O nekantraujantiems nuveikti ką nors niekur neišeinant – naujas sekmadienio testas. Kiek jo klausimų atsakysite teisingai?  

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naujas testas kiekvieną dieną

Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų!

Čia yra naujausi pastarosios savaitės naujienų portalo tv3.lt testai:

Šeštadienio testas, penktadienio testasketvirtadienio testastrečiadienio testasantradienio testas, pirmadienio testassekmadienio testas.

