Penktadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?

Pasveikinę vieni kitus galime žiūrėti televiziją. Atrodytų, ji visąlaik buvo visur visai šalia, bet vos prieš 50 metų Lietuvoje televizorių ar televiziją turėjo toli gražu ne kiekvienas.
Bet naujas penktadienio testas yra čia, o ne televizoriuje. Tad kiek jo klausimų atsakysite teisingai?
Naujas testas kiekvieną dieną
Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų!
Čia yra naujausi pastarosios savaitės naujienų portalo tv3.lt testai:
Ketvirtadienio testas, trečiadienio testas, antradienio testas, pirmadienio testas, sekmadienio testas, šeštadienio testas, penktadienio testas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!