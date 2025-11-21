 
Kalendorius
Lapkričio 21 d., penktadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Testai > Dienos testai

Penktadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?

2025-11-21 07:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Martynas Žilionis
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-21 07:10

Jei tikėsime kalendoriumi, šį penktadienį yra minimos Pasaulinė sveikinimosi diena ir Pasaulinė televizijos diena.

Dienos testas

Jei tikėsime kalendoriumi, šį penktadienį yra minimos Pasaulinė sveikinimosi diena ir Pasaulinė televizijos diena.

REKLAMA
0

Pasveikinę vieni kitus galime žiūrėti televiziją. Atrodytų, ji visąlaik buvo visur visai šalia, bet vos prieš 50 metų Lietuvoje televizorių ar televiziją turėjo toli gražu ne kiekvienas.

Bet naujas penktadienio testas yra čia, o ne televizoriuje. Tad kiek jo klausimų atsakysite teisingai?

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naujas testas kiekvieną dieną

Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų!

Čia yra naujausi pastarosios savaitės naujienų portalo tv3.lt testai:

Ketvirtadienio testastrečiadienio testasantradienio testas, pirmadienio testassekmadienio testas, šeštadienio testas, penktadienio testas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Dienos testas
Ketvirtadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Dienos testas
Trečiadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Dienos testas
Antradienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Sveikatos testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie žmogaus sveikatą? (nuotr. stop kadras)
Sveikatos testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie žmogaus sveikatą?

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų