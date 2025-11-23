 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Raskite skaičių 788: turite 7 sekundes

2025-11-23 11:00 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-11-23 11:00

Pastaruoju metu internete plinta nauja optinė iliuzija, metanti iššūkį net akyliausiems. Ši paprasta skaičių dėlionė sugebėjo patraukti tūkstančių žmonių dėmesį – ir ne be reikalo. Iliuzijos principas paprastas: tarp ištisų eilučių skaičiaus 789 paslėptas vienintelis 788. Visgi, dėl itin panašios skaičių struktūros jis akimirksniu pasimato ne kiekvienam, o šią užduotį turėtumėte įveikti per 7 sekundes.

Optinė iliuzija (nuotr. socialinių tinklų)

Pastaruoju metu internete plinta nauja optinė iliuzija, metanti iššūkį net akyliausiems. Ši paprasta skaičių dėlionė sugebėjo patraukti tūkstančių žmonių dėmesį – ir ne be reikalo. Iliuzijos principas paprastas: tarp ištisų eilučių skaičiaus 789 paslėptas vienintelis 788. Visgi, dėl itin panašios skaičių struktūros jis akimirksniu pasimato ne kiekvienam, o šią užduotį turėtumėte įveikti per 7 sekundes.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Specialistai tvirtina, kad paslėptą seką pavyksta įžvelgti greitai tik tiems, kurių regėjimas itin aštrus, o stebėjimo gebėjimai – puikiai išlavinti. Tokie testai primena, kad kartais akys mato, tačiau smegenys – ne visada iškart supranta, rašoma timesofindia.com.

Kodėl šį skaičių taip sunku pastebėti?

Iš pirmo žvilgsnio vaizdas atrodo tarsi sudarytas tik iš besikartojančio skaičiaus 789. Tačiau kažkur tarp jų slepiasi gudriai įkomponuotas 788.

Šių dviejų skaičių vizualinis panašumas – ypač tarp skaitmenų 8 ir 9 – sukuria situaciją, kai smegenys automatiškai priima visą seką kaip vienodą modelį.

Optinės iliuzijos remiasi tuo, kaip žmogaus smegenys apdoroja informaciją. Akys fiksuoja vaizdą, tačiau smegenys mėgina kuo greičiau suprasti modelius, remdamosi jau matytais pavyzdžiais.

Kai šalia vienas kito išdėstyti labai panašūs skaičiai, protas linkęs „užpildyti“ matomą vaizdą tuo, ko tikisi – o ne tuo, kas iš tiesų ten yra. Todėl net jei jūsų žvilgsnis akimirkai užkliūva už 788, smegenys gali jį tiesiog ignoruoti.

Skaičiai 788 ir 789 atrodo beveik identiški, todėl, kol neprisiverčiame sulėtinti žvilgsnio, protas viską suvokia kaip vieną pasikartojantį skaičių. Tik sutelkus dėmesį, neįprasta seka ima ryškėti.

Užuomina ieškantiems: žiūrėkite ne į kampus, o į centrą

Jeigu jau kurį laiką bandote rasti paslėptą skaičių, tačiau nepavyksta, nesijaudinkite – jūs ne vieni. Šios užduotys sukurtos taip, kad suklaidintų. Pasak testą kūrusių interneto kūrėjų, esmė – kur sutelkiate žvilgsnį.

„Svarbiausia – sutelkti dėmesį į vaizdo centrą“, – rašoma iliuziją lydinčiame patarime.

Daugelis žmonių instinktyviai pradeda skenuoti nuo kraštų, tačiau būtent viduryje dažniausiai slepiasi tai, kas paslėpta. Lėtai sekite eilutes, neleisdami akims šokinėti – ir paslėptas skaičius išryškės.

Ką rezultatas pasako apie jus?

Jeigu 788 pavyko pastebėti per mažiau nei 7 sekundes, galite pasidžiaugti savimi – turite itin žvitrų žvilgsnį. Tai rodo, kad jūsų regėjimas greičiausiai labai aštrus, o detalės nepasimeta net intensyviame vizualiniame triukšme.

Toks gebėjimas dažnai būdingas žmonėms, kurie puikiai dirba su redagavimu, smulkiomis detalėmis ar loginiais galvosūkiais.

Jeigu užduotis pareikalavo daugiau laiko, tai visiškai normalu. Tokie testai tikrina ne tik regėjimą, bet ir kantrybę bei gebėjimą atpažinti pasikartojančių vaizdų subtilius skirtumus.

Po kelių panašių išbandymų akys ir smegenys prisitaiko – ir paslėptos figūros ima ryškėti greičiau.

Jei skaičiaus vis dar ieškote, žemiau pateikiame atsakymą, kuriame jis apibrauktas raudonai:

Kodėl optinės iliuzijos mums taip patinka?

Optinės iliuzijos visuomet intriguoja, nes leidžia pažvelgti į skirtumą tarp to, ką mato akys, ir to, ką supranta smegenys.

Jos primena paprastą tiesą: mūsų suvokimas nėra toks tikslus, kaip manome. Kartais užtenka mažos dizaino gudrybės ir viskas, kas atrodo akivaizdu, tampa sunkiai pastebima.

Būtent todėl tokie testai taip greitai tampa populiarūs – jie žadina smalsumą ir leidžia pasitikrinti save smagiu, žaismingu būdu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

