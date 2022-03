Putinas sugriovė teniso žvaigždės planus: traukiasi būdama 25-erių

Anksčiau, šią savaitę Ash Barty žinia sukrėtė sporto pasaulį, kuomet moteris paskelbė, kad būdama 25-erių traukiasi iš teniso karjeros.

Australų žvaigždė tokį sprendimą patvirtino socialiniuose tinkluose ir atskleidė, kad iš sporto traukiasi „vaikytis kitų svajonių“.

Tačiau, daugkartinė „Grand Slam“ turnyro laimėtoja ir pasaulio lyderė nesulaukė to, apie ką svajojo prieš pasitraukdama „į pensiją“ – viskas dėl Rusijos prezidento Putino veiksmų. Ketvirtadienį kalbėdama A. Barty užsiminė, kad ji planuoja paskutinį kartą atstovauti Australijai prieš padėdama į šalį raketę.

Dėkoja už palaikymą

Australijos teniso rinktinė kitą mėnesį atrankos rungtynėse dėl „Billie Jean King Cup“ taurės turėjo žaisti su Slovakija, tačiau siaubinga Putino invazija į Ukrainą pakeitė turnyro planą.

Rusija jau pateko į šių metų finalą, nes laimėjo 2021 metais turnyrą. Tačiau, vadovaudamasi sporto organizacijomis visame pasaulyje, Tarptautinė teniso federacija (ITF) nusprendė uždrausti komandai dalyvauti varžybose.

Toks sprendimas leido Australijai tiesiai patekti į finalą – nebereikėjo pereiti kvalifikacinių lygių kovų su Slovakija. Toks nuosprendis atmetė A. Barty galimybę paskutinį kartą atstovauti savo šaliai.

„Laikas yra viskas, aš juo labai tikiu“, – ketvirtadienį sakė A. Barty. „Po Australijos atvirojo čempionato tikrai tikėjausi, kad turėsime galimybę sužaisti namuose „Fed Cup“ lygiąsias, bet taip nebuvo. Žinojau, kad man atėjo laikas atsisveikinti.

Atidaviau šiam sportui absoliučiai viską, ką galėjau, ir žinau, kad toks sprendimas nebūtų sąžiningas prieš mano komandą ir žmones kurie į mano gyvenimą investavo tiek daug laiko ir energijos.“

„Billie Jean“ taurės turnyras būtų suteikęs Ash Barty galimybę atsisveikinti su sportu savo gimtinėje po to, kai šią savaitę ji dramatiškai paskelbė apie savo pasitraukimo planus. Vietoje to, ji išeina kaip pirmoji australė per 44 metus, laimėjusi savo namuose „Grand Slam“ turnyrą, rašoma dailystar.co.uk.

„Nėra tobulo būdo, nėra tobulo laiko, bet tai buvo mūsų tobulas sutapimas ir puikus finišas“, – sakė A. Barty. „Ta minia Australijos atvirojo čempionato finale buvo kaip niekada palaikanti, man buvo labai smagu tuo mėgautis kartu su jais, taip pat su savo komanda.

Turiu tiek daug meilės ir palaikymo, kad man taip pasisekė, jog būtent čia, Australijoje, sulaukiau tiek daug pozityvo ir tiek daug žmonių padarė mano karjerą linksmesnę. Džiaugiuosi, kad Australijos visuomenė mane palaikė ir leido būti savimi.“