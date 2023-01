Princas Harry atsakė į gandus, ar jis yra apipjaustytas

Atrodo, kad Sasekso kunigaikščio knyga „Spare“ iš tiesų yra „pasakojimas apie viską“, nes joje princas atskleidžia daug asmeninio gyvenimo detalių, įskaitant ir tai, kas liečia jo lytinius organus, rašo mirror.co.uk.

Jungtinėje Karalystėje jo autobiografinė knyga pasirodys tik sausio 10 d., tačiau knygos ištraukos nutekėjo dar iki jos pasirodymo, kai Ispanijoje per klaidą knyga buvo parduota anksčiau laiko.

Knygoje atskleidė intymiausias detales

Viename skyriuje princas aprašo savo skaudžią patirtį, kai po 320 km labdaros žygio Arktyje jis nušalo ausis, skruostus ir varpą.

Ekspedicijos „Walking with the Wounded“ metu jis kartu su keturiais Afganistane sužeistais kariais leidosi į atšiaurią kelionę Šiaurės ašigalyje.

REKLAMA

Per 13 dienų trukusį žygį komanda surinko 2 mln. svarų sterlingų labdaros organizacijai „Walking with the Wounded“, tačiau kelionė neapsiėjo be nesėkmių.

Savo knygoje Harry atskleidžia, kad 2011 m. balandžio 29 d. per princo Williamo vestuves, kuriose stovėjo šalia jo, jis vis dar gydėsi nušalimus, praneša „Page Six“.

Jis prisiminė, kad jo tėvas, karalius Karolis, „domėjosi“ ir „užjautė“ dėl „šalčio pakąstų“ ausų ir skruostų.

REKLAMA

Tačiau veido sužalojimai jam kėlė mažiausiai rūpesčių. Jis rašė: „Nors ausys ir skruostai jau gijo, varpa – ne. Sulig kiekviena diena problema buvo vis rimtesnė.“

Tada Harry rašė, kad galiausiai kreipėsi į gydytoją po to, kai panaudojo „Elizabeth Arden“ kremą.

Tačiau princas ir toliau atvirai rašė apie savo lytinius organus ir atkreipė dėmesį į ilgai sklandančius gandus, kad jis nėra apipjaustytas.

Toliau jis teigė, kad spauda „daug rašė apie jo penį“, tačiau jie klydo dėl to, kad jis nėra apipjaustytas.

Jis rašė: „Visi jie sakė, kad mama tai uždraudė, ir nors tai visiška tiesa, kad tikimybė nušalti varpą yra daug didesnė, jei nesi apipjaustytas, visos teorijos buvo klaidingas. Aš buvau apipjaustytas dar kūdikystėje.“