  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Prieš Vėlines – kunigo įspėjimas: „Neduok Dieve, būkite geri, nebandykite“

Verta žinoti
2025-10-30 19:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-30 19:30

Šį savaitgalį per Visų Šventųjų ir Vėlinių dienas didžioji dalis tautiečių patrauks į kapus pagerbti mirusiųjų atminimą. Daugelis, netekę artimųjų, ieško būdų užmegzti ryšį, gauti paguodą ar atsakymus, o dvasių pasaulis tampa savotišku tiltu tarp šio ir ano pasaulio. Prieš mirusiųjų dienos šventę portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“ apsilankęs vienuolis pranciškonas Arūnas Peškaitis sako, kad bet kokie spiritizmo seansai, net ir mėgėjiški, yra itin pavojingi.

3

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip susitvarkyti su liūdesiu po artimojo netekties?

Laidos metu kunigas davė patarimų, kaip žmonėms susitvarkyti su nerimu ir liūdesiu, užklupusiu po artimojo netekties. Anot jo, per didelis susitelkimas į pomirtinį pasaulį gali atitraukti nuo gyvenimo čia ir dabar – nuo kūrybos, meilės, bendravimo ir augimo.

Žmonės neturėtų pamiršti, kad tokiu metu nereikėtų pamiršti Evangelijos.

„Tinka labai paprasta, labai nedidelė malda „Jėzau, pasitikiu tavimi“. Aš dažnai ją patariu žmonėms, kurie jaučia depresyvias nuotaikas, ne ramybę, pasimetimą tokį. Aš sakau tuomet, kad tu pakartok kelis kartus „Jėzau, pasitikiu tavimi“ ir paimk paskaityk Evangeliją. Dažnai rekomenduoju Evangeliją pagal Luką, kuri yra labai išsami, nuosekli, nes ji man kartais tokia kaip gailestingumo evangelija. Siūlyčiau bent jau tomis dienomis paimkite ir paskaitykite“, – patarė vienuolis pranciškonas.

Bandymai prisikviesti dvasias – pavojingi

Kunigas pastebi, kad žmonių noras susisiekti su su mirusiais žmonėmis – gana paplitęs reiškinys.

Visgi jis griežtai nerekomenduoja užsiimti spiritizmu, nes tai gali turėti skaudžių pasekmių.

„Sąlyginai neseniai, prieš septynis gal kokius metus, manęs paprašė susitikimo grupė jaunuolių, paauglių iš esmės 16-17 metų. Neatsimenu, jų buvo penki ar septyni, kažkur tokio dydžio grupelė, klasiokai, kurie taip nuosekliai pradėjo užsiiminėti spiritizmu su adatėlėmis. Ir staiga kažkokios dvasios pradėjo jiems atsakinėti, jie pradėjo nemiegoti naktimis, jie išgirsdavo savo vardą naktį eidami vakare. Jie pradėjo bijoti net būti vieni. Sakė, kad išeidami vakarais po būrelių stengiasi net palydėti kiekvieną būriais, bet vis tiek kažkas po to vienas turi likti paskutinis ir drąsiausias. Ir jie buvo į tokią baimę įvaryti, iš tikrųjų buvo baisoka“, – prisiminė A. Peškaitis.

Tuomet savo darbo ėmėsi kunigas, kuris už jaunuolius meldėsi, jiems patarinėjo. Ir tai esą ne vienintelis atvejis jo gyvenime, kai jis susidūrė su spiritizmo pasekmėmis.

Savo pasakojimą jis užbaigė nuoširdžiu prašymu visiems žmonėms.

„Aš tikrai nenorėčiau, kad mano šita kalba kažką paskatintų pabandyti. Neduok Dieve, būkite geri, nebandykite.“

Daugiau apie tai, kodėl žmonės vis rečiau lanko artimųjų kapus, ar reikėtų vaikus vesti į laidotuves, kaip įveikti užplūstantį liūdesį mirusiųjų atminimo dienomis, kokias pasekmes gali sukelti Helovino šventimas ir kiek vėlėms reikalinga žvakių bei gėlių gausa – sužinokite naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“, kurią rasite straipsnio pradžioje. 

Apie ką kalbėjome:

00:00 Temos ir pašnekovo pristatymas

00:20 Prisimenant a.a. Kostą Smoriginą

01:05 Skirtumai tarp lapkričio 1-osios ir 2-osios

03:00 Vėlinių pompastika – iš sovietmečio?

05:00 Ar mirusiesiems reikia žvakių ir gėlių

08:10 Apie kapų tvarkymą

09:40 Skaudi realybė: kodėl žmonės nelanko artimųjų kapų

13:50 Kodėl mirtis tapo tabu 

17:35 Ar reikėtų vaikus vesti į laidotuves

21:45 Helovino įtaka ir galimos skaudžios pasekmės

23:55 Apie dvasių pasaulį ir nejuokingus žaidimus

26:10 Istorija apie paauglius, kuriems po dvasių prisišaukimo, reikėjo pagalbos

28:00 Kaip sau padėti užplūdus Vėlinių liūdesiui

33:20 Pabaigos palinkėjimas

„Verta žinoti“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Laidą šeštadieniais 19 val. rasite TV3 televizijos YouTube kanale.  

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

