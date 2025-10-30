Prieš Vėlines – kunigo įspėjimas: „Neduok Dieve, būkite geri, nebandykite“

Kaip susitvarkyti su liūdesiu po artimojo netekties?
Laidos metu kunigas davė patarimų, kaip žmonėms susitvarkyti su nerimu ir liūdesiu, užklupusiu po artimojo netekties. Anot jo, per didelis susitelkimas į pomirtinį pasaulį gali atitraukti nuo gyvenimo čia ir dabar – nuo kūrybos, meilės, bendravimo ir augimo.
Žmonės neturėtų pamiršti, kad tokiu metu nereikėtų pamiršti Evangelijos.
„Tinka labai paprasta, labai nedidelė malda „Jėzau, pasitikiu tavimi“. Aš dažnai ją patariu žmonėms, kurie jaučia depresyvias nuotaikas, ne ramybę, pasimetimą tokį. Aš sakau tuomet, kad tu pakartok kelis kartus „Jėzau, pasitikiu tavimi“ ir paimk paskaityk Evangeliją. Dažnai rekomenduoju Evangeliją pagal Luką, kuri yra labai išsami, nuosekli, nes ji man kartais tokia kaip gailestingumo evangelija. Siūlyčiau bent jau tomis dienomis paimkite ir paskaitykite“, – patarė vienuolis pranciškonas.
Bandymai prisikviesti dvasias – pavojingi
Kunigas pastebi, kad žmonių noras susisiekti su su mirusiais žmonėmis – gana paplitęs reiškinys.
Visgi jis griežtai nerekomenduoja užsiimti spiritizmu, nes tai gali turėti skaudžių pasekmių.
„Sąlyginai neseniai, prieš septynis gal kokius metus, manęs paprašė susitikimo grupė jaunuolių, paauglių iš esmės 16-17 metų. Neatsimenu, jų buvo penki ar septyni, kažkur tokio dydžio grupelė, klasiokai, kurie taip nuosekliai pradėjo užsiiminėti spiritizmu su adatėlėmis. Ir staiga kažkokios dvasios pradėjo jiems atsakinėti, jie pradėjo nemiegoti naktimis, jie išgirsdavo savo vardą naktį eidami vakare. Jie pradėjo bijoti net būti vieni. Sakė, kad išeidami vakarais po būrelių stengiasi net palydėti kiekvieną būriais, bet vis tiek kažkas po to vienas turi likti paskutinis ir drąsiausias. Ir jie buvo į tokią baimę įvaryti, iš tikrųjų buvo baisoka“, – prisiminė A. Peškaitis.
Tuomet savo darbo ėmėsi kunigas, kuris už jaunuolius meldėsi, jiems patarinėjo. Ir tai esą ne vienintelis atvejis jo gyvenime, kai jis susidūrė su spiritizmo pasekmėmis.
Savo pasakojimą jis užbaigė nuoširdžiu prašymu visiems žmonėms.
„Aš tikrai nenorėčiau, kad mano šita kalba kažką paskatintų pabandyti. Neduok Dieve, būkite geri, nebandykite.“
Daugiau apie tai, kodėl žmonės vis rečiau lanko artimųjų kapus, ar reikėtų vaikus vesti į laidotuves, kaip įveikti užplūstantį liūdesį mirusiųjų atminimo dienomis, kokias pasekmes gali sukelti Helovino šventimas ir kiek vėlėms reikalinga žvakių bei gėlių gausa
Apie ką kalbėjome:
00:00 Temos ir pašnekovo pristatymas
00:20 Prisimenant a.a. Kostą Smoriginą
01:05 Skirtumai tarp lapkričio 1-osios ir 2-osios
03:00 Vėlinių pompastika – iš sovietmečio?
05:00 Ar mirusiesiems reikia žvakių ir gėlių
08:10 Apie kapų tvarkymą
09:40 Skaudi realybė: kodėl žmonės nelanko artimųjų kapų
13:50 Kodėl mirtis tapo tabu
17:35 Ar reikėtų vaikus vesti į laidotuves
21:45 Helovino įtaka ir galimos skaudžios pasekmės
23:55 Apie dvasių pasaulį ir nejuokingus žaidimus
26:10 Istorija apie paauglius, kuriems po dvasių prisišaukimo, reikėjo pagalbos
28:00 Kaip sau padėti užplūdus Vėlinių liūdesiui
33:20 Pabaigos palinkėjimas
