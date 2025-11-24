 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Prieš kepdami kiaušinienę padarykite tai: iškeps daug geriau ir neprilips

2025-11-24 15:50
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-11-24 15:50

Socialiniuose tinkluose kasdien gimsta vis naujų maisto gaminimo gudrybių, tačiau ne visos jos patikimos. Naujausia „TikTok“ manija – kepti kiaušinius ar kitus produktus be aliejaus, o vietoj jo panaudoti… agurką. Internautai tvirtina, kad įtrynus keptuvę agurku, kiaušiniai neprilips ir iškeps tolygiai.

Kiaušinienė (nuotr. 123rf.com)
3

Socialiniuose tinkluose kasdien gimsta vis naujų maisto gaminimo gudrybių, tačiau ne visos jos patikimos. Naujausia „TikTok“ manija – kepti kiaušinius ar kitus produktus be aliejaus, o vietoj jo panaudoti… agurką. Internautai tvirtina, kad įtrynus keptuvę agurku, kiaušiniai neprilips ir iškeps tolygiai.

Idėja skamba įdomiai ir sveikiau, tačiau ar tai tikrai veikia praktiškai? Maitinimo ekspertai iš „Alliance Online“ nusprendė išnagrinėti šį triuką ir atskleidė, kur slypi tiesa, rašoma mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Į ką atkreipti dėmesį renkantis kiaušinius?
(3 nuotr.)
(3 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Į ką atkreipti dėmesį renkantis kiaušinius?

Kaip veikia agurko triukas?

Nors iš pirmo žvilgsnio tai atrodo paprasta ir genialu, specialistai sutinka – realybėje situacija kur kas sudėtingesnė. Agurkas tikrai sukuria tam tikrą ploną drėgmės sluoksnį, bet jis nė iš tolo neprilygsta tikram aliejaus suteikiamam slidumui ir temperatūros kontrolei.

O svarbiausia, kaip pabrėžia ekspertai, viskas priklauso ne nuo daržovių, o nuo jūsų keptuvės kokybės.

Vis dėlto, specialistai teigia, kad šis triukas turi vieną realų pranašumą: įtrynus keptuvę šaltu, drėgnu agurku, ant jos paviršiaus susidaro plona drėgmės plėvelė, laikinai sumažinanti paviršiaus temperatūrą.

Tai gali padėti vos kelioms sekundėms išvengti prilipimo, jei naudojama kokybiška neprideganti keptuvė.

Vis dėlto ekspertai pabrėžia: agurkas nesukuria jokio tikro tepimo barjero, todėl jis negali pakeisti aliejaus funkcijos.

Skirtingai nei aliejus, agurkas:

  • neišlaiko karščio;
  • neištirpsta į vientisą masę;
  • neišlaiko slidumo;
  • palieka tik vandeningas nuosėdas, kurios greitai išgaruoja.

Tad aukštoje temperatūroje ar kepant lipnesnį maistą šis triukas tampa visiškai neveiksmingas.

Kaip paaiškina ekspertai: „Vien agurkas nesuteikia veiksmingo barjero, panašaus į tinkamą kepimo aliejaus sluoksnį“.

Ekspertų verdiktas: smagu pabandyti, bet virtuvėje neveiks

Maitinimo įrangos ekspertė Rachael Kiss neslepia, kad šis triukas – labiau linksmas eksperimentas nei patikima technika.

„Tikroji „stebuklingų“ kepimo gudrybių paslaptis yra ne pats ingredientas, pavyzdžiui, agurkas, o jūsų naudojama keptuvė su nepridegančia danga“, – pabrėžia ji.

Anot specialistės, jei keptuvė kokybiška, joje galima kepti net su itin mažu riebalų kiekiu arba visai be jų, ir maistas vis tiek neprilips.

Ji priduria: „Investicija į gerą nepridegančią keptuvę gali turėti didesnį skirtumą gaminant maistą su mažai aliejaus nei bet koks vieno ingrediento pakeitimas.“

Ekspertė pripažįsta, kad internetas pilnas įvairių triukų, tačiau dauguma jų nėra praktiški:

„Agurko gudrybė negali pakeisti pagrindinių aliejaus funkcijų: tepti, perduoti šilumą ir neleisti maistui prilipti esant visoms gaminimo sąlygoms.“

Todėl, anot jos, geriausias sprendimas – kokybiška neprideganti keptuvė, o ne eksperimentai su daržovėmis.

