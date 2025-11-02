Kepdami kiaušinius pasinaudokite 1 gudrybe: bus daug skanesni

Be lukšto virtas kiaušinis gali būti „nenuspėjamas“: kartais pavyksta puikaii, o kartais ištinka visiška nesėkmė. Kiaušinienę taip pat lengva sugadinti.
Kepdami kiaušinius į aliejų įberkite paprikos
Kepti kiaušiniai yra paprasčiausiais pasirinkimas – tereikia įkaitinti keptuvę su aliejumi arba sviestu, įmušti kiaušinį, sumažinti kaitrą iki silpnos, uždengti keptuvę dangčiu ir kepti tol, kol baltymas sustingsta, rašo mirror.co.uk.
„Neseniai eksperimentuodama su įvairiais ingredientais, tokiais kaip bazilikų pesto ar paprastas aliejus, supratau, kad mano pasirinkimas išliks paprastas aliejus.
Pamačiusi, kad šefė Rebeka iš „The Practical Kitchen“ taip pat mieliau naudoja aliejų, tačiau pagardina jį prieskoniais, nusprendžiau tai išbandyti.
Ji siūlo į aliejų prieš kepant kiaušinį įberti paprikos – taip prieskonis įsigeria į kiaušinio baltymą ir trynį, o ne tik lieka ant viršaus. Skonis buvo malonus, tačiau patarčiau naudoti ne daugiau nei aštuntadalį arbatinio šaukštelio paprikos.
Yra įvairių paprikos rūšių. Pasirinkau švelnią ir saldžią papriką, tačiau visuomet galima naudoti rūkytą ar aitriąją papriką. Ir viskas, ko man reikia norint iškepti tobulo skonio kiaušinį, yra kiaušinis, paprika, druska ir aliejus“, – dalijosi Angela.
Kaip tobulai iškepti kiaušinį?
Pirmiausia įkaitinkite keptuvę iki vidutinės kaitros, tada įpilkite aliejaus – svarbu, kad jis nebūtų per karštas, nes per didelė kaitra gali sudeginti papriką. Kai tik aliejus pradeda burbuliuoti, įberkite druskos ir paprikos, jei turite ir norite – pipirų.
Gerai pamaišykite, kad prieskoniai tolygiai pasiskirstytų. Netrukus jie ims čirškėti ir skleisti malonų aromatą.
Tada įmuškite kiaušinį tiesiai ten, kur susikaupęs aliejus su paprika. Kiek pakepkite, kol baltymai pradės stingti, tada uždenkite keptuvę dangčiu, kad šiek tiek sutvirtėtų trynys.
Kiaušinis iškeps per mažiau nei tris minutes, bet visą laiką stebėkite, kad nepriliptų prie keptuvės. Galiausiai naudodami mentelę atsargiai išimkite kiaušinį iš keptuvės ir valgykite su norimais priedais.
