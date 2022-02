Plinta sukrečianti nuotrauka iš Ukrainos: „Pažiūrėkite, ką daro Putinas“

V. Putino pareiškimas, jog Donbase pradedama speciali karinė operacija, netruko išsiplėtoti ir Ukrainoje pasipylė sprogimų lavina. Dėl karinės agresijos kenčia ir paprasti, niekuo dėti civiliai.

Internete išplito moters, kuri, kaip pranešama, sužeista atakų Charkove metu, nuotrauka, parodanti tikrąją V. Putino veiksmų kainą. Twitter vartotojas „Toothpaste“ rašė: „Niekad nepamirškime šios nuotraukos. Pažiūrėkite, ką Vladimiras Putinas daro Ukrainai.“

We shall never forget this picture. Look at what Vladimir Putin is doing to Ukraine pic.twitter.com/S6ziiimUtK