Plinta neeilinė nuotrauka iš Šiaulių: „Realybė tokia“

Šiaulių padangėje – nekasdienis reginys
Socialiniame tinkle „Facebook“ „Orai ir klimatas Lietuvoje“ puslapio administratorius, meteorologas Gytis Valaika pasidalijo šių debesų nuotrauka ir paaiškino, kaip jie susidaro.
„„Pasidomėkit kas yra geoinžinerija“, „nemanau kad čia natūralu“, „tokie debesys dėl 5G antenų ir haarpo“, „seniau taip nebūdavo“. Prie tokių debesų nuotraukų kartais tenka pamatyti tokių ir panašių komentarų.
O realybė tokia, kad šitie žmonės taip ir nepaskaito daugiau keleto sakinių iš patikimų šaltinių kas yra ta geoinžinerija (sąmokslo teorijų platintojų, neišmanančių atmosferos procesų, kliedesiai apie geoinžineriją netinka). Taip pat, nelabai atskiriama kas natūralu, kas žmogaus ir kas dirbtinio intelekto sugeneruota. Dar labai dažnas turi trumpą atmintį (nes seniai tikrai tokių debesų buvo, bet anksčiau į dangų gal tiek nežiūrėjo ir nefotografavo).
Tai – altocumulus stratiformis undulatus (liet. aukštieji kamuoliniai sluoksniškieji banguotieji) debesys. Taip, pavadinimas ilgas. Jeigu kai kurie žmonės norėtų tikėti ne viską išmanančiais bei musmires ir amuletus pardavinėjančiais šamanais, o moksline literatūra (paremta realiais atmosferos tyrimais), tuomet greitai sužinotų – šie debesys susidaro labai panašiai kaip ir kitokios bangelės atmosferoje.
Visa susidarymo esmė – skirtingas vėjo greitis ir kryptis skirtinguose atmosferos aukščiuose. Verta žinoti, jog banguoja ne tik vanduo, banguoja ir atmosfera. Įvairios srovės su skirtingomis fizikinėmis sąvybėmis egzistuoja ne tik vandens telkinių skirtinguose gyliuose, bet ir atmosferos skirtinguose aukščiuose.
Žinoma, visada bus tų, kurie geriau pasakos apie 5G antenas, geoinžineriją, purškiamus nuodus iš lėktuvų, matricas, lauks Neo ir Morfėjaus apsireiškimo ir pyks, nes esą tik jie neužzombinti bei žino tiesą. Juk šitaip skamba daug įdomiau, heroiškiau nei kažkoks sausas, bet moksliškai įrodytas ir be baisių istorijų paaiškinimas.
Erika Jankauskienė | Orų entuziastai
Šiauliai. 2025-10-02, 10.20 val.
„Debesų bangelės““, – buvo rašoma įraše.
