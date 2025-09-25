Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Masiškai plinta vaizdas iš Lietuvos pajūrio: „Tik nerodykite sąmokslo teorijų platintojams“

2025-09-25 14:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-25 14:20

Vakar dienos rytą Nidoje moteriai pavyko užfiksuoti neįprastą reginį – danguje pasirodė net keturios vaivorykštės. Tokio kadro ji negalėjo praleisti ir skubėjo įamžinti reginį.

Pajūris (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

Vakar dienos rytą Nidoje moteriai pavyko užfiksuoti neįprastą reginį – danguje pasirodė net keturios vaivorykštės. Tokio kadro ji negalėjo praleisti ir skubėjo įamžinti reginį.

2

Specialistai pakomentavo, kodėl danguje pasirodė neįprastas vaizdas – net keturios vaivorykštės.

Danguje – 4 vaivorykštės

Socialiniame tinkle „Facebook“ „Orai ir klimatas Lietuvoje“ puslapyje meteorologas Gytis Valaika parodė Nidoje užfiksuotą kadrą, kuriuo buvo pasidalinta grupėje „Orų entuziastai“, ir paaiškino, kas lėmė tokio reginio pasirodymą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tik nerodykit sąmokslo teorijų platintojams. A Glitch in the Matrix (aut. past. liet. matricos sutrikimas). Dar kažkas sakytų, kad tai dirbtinio intelekto sugeneruotas kadras.

Iš tiesų tai yra tikras, bet retai pastebimas reiškinys. Dviguba vaivorykštė + dviguba atspindžio vaivorykštė. Viso matyti net keturios „Laumės juostos“.

Dažniausiai atspindžio vaivorykštė pastebima aplink Kuršių marias arba pajūryje. Bene palankiausia vieta tai pamatyti yra Kuršių nerija ir Ventės ragas, kuriuos beveik iš visų pusių supa vanduo. Ornitologai tokį reiškinį pamato, turbūt, daugiausia kartų iš visų žmonių Lietuvoje.

Viskas ko reikia, iš pažiūros tokiai keistai vaivorykštei susiformuoti, tai kitas ryškios šviesos šaltinis – Saulės atspindys nuo ramaus vandens telkinio paviršiaus. Įprasta vaivorykštė, susiformavusi dėl tiesioginių Saulės spindulių, būna truputį ryškesnė už tą, kuri susiformavo nuo Saulės atspindžio.

Nuotraukoje – pirminė (mums įprasta) vaivorykštė yra pati kairiausia ir labiau pasvirusi. Atspindžio vaivorykštė – antra iš eilės ir ji yra labiau statmena. Kitos dvi – antrinė vaivorykštė ir antrinė atspindžio vaivorykštė.

Eglė Deltuvaitė – Kačalinienė | Orų entuziastai

Nida. 2025-09-24, 8:17 val.

„Dar taip matyti neteko. 4 vaivorykštės šį rytą nušvito virš jūros“, – buvo rašoma įraše,

