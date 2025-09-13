Kalendorius
Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
TV3 naujienos > Gyvenimas

Per savaitę menininkė turėjo nuskusti 500 kilogramų bulvių, bet įvykiai pasisuko kita eiga

2025-09-13 07:00
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-13 07:00

Šakių rajone, Vinco Kudirkos muziejuje, įsitaisė menininkė su 0,5 tonos bulvių bei rožių puokštėmis. Lietuvos nacionalinis muziejus buvo skelbęs, kad per savaitę menininkė nuskus 500 kilogramų bulvių ir tai bus performansas apie lyčių lygybę ir iš kartos į kartą perduodamus įsitikinimus, kad buities darbus turi dirbti moterys. Tačiau meno keliai lengvai nenuspėjamI.

Šakių rajone, Vinco Kudirkos muziejuje, įsitaisė menininkė su 0,5 tonos bulvių bei rožių puokštėmis. Lietuvos nacionalinis muziejus buvo skelbęs, kad per savaitę menininkė nuskus 500 kilogramų bulvių ir tai bus performansas apie lyčių lygybę ir iš kartos į kartą perduodamus įsitikinimus, kad buities darbus turi dirbti moterys. Tačiau meno keliai lengvai nenuspėjamI.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Menininkė staiga apsigalvojo ir bent jau kolkas kol kas bulvių neskuta. Kodėl – niekas nežino, nes ji pati esą paniro į kūrybinį pasaulį ir visai nekalba, tik kartais niūniuoja ir žiovauja, dar kartais ir prigula.

Nuo pat pirmadienio ryto atsiveria įdomus vaizdas – vos pravėrus Kudirkos Naumiestyje esančio Vinco Kudirkos muziejaus duris – tarp rožių ir maišų bulvių sėdi moteris. Kartais kažką tyliai niūnuoja, retsykiais atsistoja arba garsiai nusižiovauja. Ant suolelio – peiliai ir bulvių skustukas. Lietuvos nacionalinis muziejus išplatino pranešimą, kad Šakių rajone menininkė surengs performansą – bulvių skutimą. Tačiau išaušus renginio dienai – programa pasikeitė ir bent jau iki pietų Lina Inga Stankaitytė nebuvo nusiteikusi lupti ar skusti bulvių. Kodėl – niekas nežino. Ji pati su niekuo nekalba.

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.

„Šiuo momentu ji yra kūrybiniame procese ir visą dieną pertrauka yra nenumatyta“, – komentavo muziejaus direktorė Vida Palionienė.

Vinco Kudirkos muziejaus direktorė sako, kad menininkė tokiu performansu nori pasisakyti apie lyčių lygybę ir stereotipus, kad buities darbus privalo atlikti moteris. Taip pat ir bulves skusti.

„Buvo pasakyta, kad skus bulves ir iš karto toks imperatyvas, kad turėtų skusti bulves, bet gal aš nenoriu skusti bulvių. Svarbiausia, kad tai kelia klausimus. Kelia tokius klausimus, kad mes dabar svarstome – jai reikia skusti bulves ar nereikia, ji privalo tai daryti ar neprivalo“, – teigė V. Palionienė.

Menininkę L. I. Stankaitytę performansui papuošė stilistė.

„Šiuolaikinė tiek moteris, tiek vyras pasirenka savo būtį ir poziciją. Ji gali būti bulvių skutėja, elegantiška moteris, bet koks vaidmuo, koks tuo metu atrodo priimtinas“, – sakė stilistė Diana Sofija Kuzmickaitė.

Ar išvis menininkė skus žadėtas bulves – neaišku. Vinco Kudirkos muziejuje, pagal planą, ji turėtų būti savaitę. Direktorė sako, kad lankytojams performansas netrukdys ir darbas vyks įprastai.

„Jokie muziejinės veiklos procesai nėra stabdomi. Muziejus perspėja, kad galite būti nufotografuoti ar nufilmuoti šiuose visuose procesuose, bet muziejaus ir ekspozicijos, ir paroda yra lankoma“, –  aiškino muziejaus direktorė.

Vietiniai gyventojai atsako, ar moterys turi skusti bulves?

Kai kurie Kudirkos Naumiesčio gyventojai, sužinoję, kad skusti bulves yra menas – nesulaiko juoko:

„Tai įprastas dalykas.“

Ir priduria, kad kai augino vaikus, bulvių buvo priskutusi ne vieną šimtą kilogramų cepelinams, nes šeimyna buvo didesnė.

Kiti vietiniai sako, kad nuo seno yra įprasta, kad moteris nudirba didžiąją dalį buities darbų:

„Ir bulves skuto – auginti tai aš auginau. Burbėti tai kaip neburbės, čia moterų tokia prigimtis – paburba jos beveik visos.“

„Kiekviena pasirenka turbūt – vienos skuta, kitos turi tarnaites. Mes už tai, kad pačios skutamės.“

Muziejaus vadovė sako, kad bulvių skutimo performansas įstaigai neatsieis brangiai. 0,5 tonos daržovių dovanojo vietos ūkininkas, menininkė nakvos pas vietinius žmones nemokamai, bet honoraras už savaitę truksiančią akciją, numatytas.

Lietuvos nacionalinio muziejaus atstovė sako, kad menininkei ir stilistei išmokės apie porą tūkstančių eurų. Pinigai numatyti iš fondo, kuriuos muziejus skiria įvairiems renginiams. Po performanso bulvės bus išdalintos vietos senelių namams ir labdaros valgykloms.

Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.   

Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia:

