Penktadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?

Tuo metu Lietuva daug eksportuodavo į Vokietiją, ypač žąsų ir jų kepenėlių. Tačiau 1934 metais, kai į valdžią atėjo nacionalsocialistai, importas iš Lietuvos buvo nutrauktas dėl konfliktų Klaipėdos krašte. Tai buvo didelis smūgis Lietuvos ekonomikai. Vis dėlto, istorikų teigimu, vyriausybės sprendimas įpareigoti tarnautojus pirkti žąsis padėjo išvengti didelių nuostolių.
Paskutinį spalio mėnesio penktadienį kviečiame pradėti su dienos testu. Ar pavyks atsakyti į 8 iš 10 klausimų?
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