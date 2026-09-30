Iššūkis: ar išspręsite trečiadienio kryžiažodį? Rugsėjo 30 d.

Savaitei įpusėjus, mintys vis dažniau nuklysta link savaitgalio, o darbų tempas jau tampa įprastas. Trečiadienis - tarsi mažas tiltas tarp pradžios ir poilsio, kai norisi trumpam atsikvėpti.
Vidurdienio pertrauka tam puikiai tinka. Kryžiažodis leidžia lengvai persijungti - be įtampos, bet su smagiu iššūkiu. Tai trumpas sustojimas, kuris padeda išlaikyti dėmesį ir neperkrauti galvos.
Kartais būtent tokios mažos pauzės ir padaro dieną sklandesnę - keli teisingi atsakymai, ir grįžti prie darbų tampa paprasčiau.
Ar pavyks išspręsti šio trečiadienio galvosūkį?
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