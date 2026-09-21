Iššūkis: ar išspręsite pirmadienio kryžiažodį? Rugsėjo 21 d.

Kol dar galima pasimėgauti šiltomis dienomis, kviečiame prisėsti ir išspręsti pirmadienio kryžiažodį, kuriame laukia įvairiausių temų klausimai.
Vidurdienis - puiki proga trumpai pertraukai, kuri leidžia ne tik pailsėti, bet ir prasiblaškyti. Kryžiažodis čia tampa idealiu pasirinkimu: įtraukiantis, bet nereikalaujantis daug laiko, jis padeda atitraukti mintis nuo rutinos.
Toks nedidelis iššūkis gali suteikti energijos likusiai dienos daliai - keli teisingi atsakymai, ir nuotaika jau visai kitokia.
Ar pavyks išspręsti šio pirmadienio galvosūkį?
Kiekvieną dieną – naujas kryžiažodis didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt!
Taip pat kviečiame pabandyti daugelio pamėgtus tv3.lt testus!
O dar daugiau klausimų ir galvosūkių – TV3 laidoje „galvOK“!